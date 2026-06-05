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В Петербурге снимают комедию «Петроградка» с Розой Хайруллиной, Ольгой Ломоносовой и Олегом Ягодиным

В основе сюжета — рассказы петербургского писателя Сергея Переверзева.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами К24 и FT Production / фото: Екатерина Вейс

В Петербурге начались съемки «Петроградки» — лирической комедии в эстетике магического реализма. Сюжет основан на одноименном сборнике рассказов петербургского писателя Сергея Переверзева. В главных ролях появятся артисты Олег Ягодин (фронтмен группы «Курара» и худрук «Коляда-театра» в Екатеринбурге), Геннадий Блинов («Трасса»), Екатерина Домашенко («Группа крови»), Роза Хайруллина («Бери да помни», «Кислота»), Ольга Ломоносова («Не родись красивой»), Сиу Нгуен («Хирург»), Илья Виногорский («Пророк. История Александра Пушкина») и Константин Мурзенко («Король и Шут», «Брат 2»).

Книга Переверзева — посвящение Петроградской стороне — состоит из четырех новелл: «Мечтатели», «Ботинки», «Парадка», «Он и она». Экранизация объединит рассказы в один сюжет. История начинается с того, что врач-реаниматолог Арсений и его бывшая жена Полина решают продать общую квартиру.

Фильм станет полнометражным дебютом режиссера Виктории Беляковой и сценариста, креативного продюсера Аниты Фазли. Среди референсов по духу авторы называют «Амели», «Питер FM» и «Покровские ворота».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами К24 и FT Production / фото: Елена Метла, Екатерина Вейс
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами К24 и FT Production / фото: Елена Метла, Екатерина Вейс
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами К24 и FT Production / фото: Елена Метла, Екатерина Вейс
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами К24 и FT Production / фото: Елена Метла, Екатерина Вейс

«Ансамбль героев укладывается в формулу магического реализма, которую мы для себя вывели так: заострить отличия персонажей, чтобы затем полюбить их именно за них. Каждый человек — отдельная вселенная. <...>

Мне кажется, мы истинно живем и преображаемся только о столкновение с иным. Это химические реакции. В них нужно вступать. Обособиться — “преждевременная смерть”, перефразируя Чехова. А потому наш интерес составляют не просто мысли и мечты отдельных людей, но места пересечения этих мечт», — отмечает Анита Фазли.

Генеральным продюсером проекта выступила Юлия Витязева («Пока небо смотрит» и другие фильмы Романа Михайлова, «Ганди молчал по субботам»). Снимает «Петроградку» оператор Петр Вельчев.

Премьеру планируют на лето 2027 года.

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