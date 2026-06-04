Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Появился первый трейлер детективного сериала «Фейк» с Анастасией Красовской, Василием Михайловым и Полиной Ауг

По сюжету преподавателя лицея начинает преследовать киберсталкер: он шантажирует девушку и выкладывает в сеть компромат.

В сети появился первый трейлер психологического детектива «Фейк». Главные роли в сериале исполнят Анастасия Красовская («Слово пацана», «Трудные подростки»), Полина Ауг («Мастер и Маргарита», «Ниша», «Юморист»), Эльдар Калимулин («Аутсорс», «Год рождения»), Василий Михайлов («Здесь был Юра»), Татьяна Струженкова («Комбинация», «Клипмейкеры») и Анастасия Убоженко («Кузнецовы ТВ»).

Главную героиню — учительницу Риту — начинает преследовать киберсталкер. Он бьет по самым больным точкам: работа, ученики, друзья, семья, вера в себя. Кто это делает, а главное зачем ― неизвестно. Девушка понимает, что в окружении слишком много людей, у которых есть причины превратить ее жизнь в кошмар.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра Okko

Режиссер проекта — Алексей Кузмин-Тарасов («Казино», «Неверные», «Легкий способ бросить курить»). Над сценарием работали Наталья Дубовая, Нина Беленицкая и Артем Михайлов.

«Фейк» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko. Дату премьеры объявят в ближайшее время.

18+

Читайте также: Как звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анастасия Красовская готовилась к роли сотрудницы милиции?

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: