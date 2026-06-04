Появился первый трейлер детективного сериала «Фейк» с Анастасией Красовской, Василием Михайловым и Полиной Ауг

В сети появился первый трейлер психологического детектива «Фейк». Главные роли в сериале исполнят Анастасия Красовская («Слово пацана», «Трудные подростки»), Полина Ауг («Мастер и Маргарита», «Ниша», «Юморист»), Эльдар Калимулин («Аутсорс», «Год рождения»), Василий Михайлов («Здесь был Юра»), Татьяна Струженкова («Комбинация», «Клипмейкеры») и Анастасия Убоженко («Кузнецовы ТВ»).

Главную героиню — учительницу Риту — начинает преследовать киберсталкер. Он бьет по самым больным точкам: работа, ученики, друзья, семья, вера в себя. Кто это делает, а главное зачем ― неизвестно. Девушка понимает, что в окружении слишком много людей, у которых есть причины превратить ее жизнь в кошмар.