Стартовали съемки криминальной драмы «Палево» с Паулиной Андреевой, Иваном Янковским и Ян Гэ

Начались съемки криминального сериала «Палево». Главные роли исполнят Паулина Андреева и Иван Янковский. Также в кадре появятся Юрий Чурсин, Ян Гэ, Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Алена Савастова, Вера Строкова и Даниил Газизуллин.

Главная героиня Ксения — жена богатого девелопера. Она живет в мире дорогих брендов, закрытых клубов и вечной борьбы за статус, где отчаянно пытается быть «своей» среди рублевских жен. После трагической случайности девушка вынужденно погружается в рынок поддельных люксовых вещей.