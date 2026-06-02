Стартовали съемки криминальной драмы «Палево» с Паулиной Андреевой, Иваном Янковским и Ян Гэ

Главную героиню сериала — жену богатого девелопера — втягивают в подпольный рынок фальшивого люкса.

Начались съемки криминального сериала «Палево». Главные роли исполнят Паулина Андреева и Иван Янковский. Также в кадре появятся Юрий Чурсин, Ян Гэ, Антон Васильев, Яна Поплавская, Олеся Судзиловская, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина, Алена Савастова, Вера Строкова и Даниил Газизуллин.

Главная героиня Ксения — жена богатого девелопера. Она живет в мире дорогих брендов, закрытых клубов и вечной борьбы за статус, где отчаянно пытается быть «своей» среди рублевских жен. После трагической случайности девушка вынужденно погружается в рынок поддельных люксовых вещей.

Режиссером проекта стал Илья Аксенов («Мир! Дружба! Жвачка!», «Капельник»). В продюсерском составе — Федор Бондарчук.

«Палево» покажут в онлайн-кинотеатре Wink. Дату премьеры объявят позже.

