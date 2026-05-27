Новый фильм Анны Меликян «Дива» с Цыгановым, Снигирь, Трибунцевым и Миркурбановым выйдет зимой

Над картиной работает продюсер «Мастера и Маргариты» Локшина, в главной роли — Алиса Юнусова, дочка Алены Шишковой и Тимати.
В декабре состоится премьера нового фильма Анны Меликян «Дива». Главную роль исполнит Алиса Юнусова — дочь модели Алены Шишковой и рэпера Тимати. В актерский состав также вошли Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Софья Лебедева, Тимофей Трибунцев, Игорь Миркурбанов, Андрей Максимов, Мария Смольникова, Екатерина Воронина и Вера Майорова.
Анна Меликян — режиссер мелодрамы «Русалка» с Марией Шалаевой, альманаха «Про любовь» и сай-фая «Чувства Анны» с Анной Михалковой (и саундтреком Shortparis!). Новую картину главной кинохроникерки российского девичества продюсирует Рубен Дишдишян («Аритмия», «Мастер и Маргарита», «Экспресс»).
По сюжету вундеркинд Майя становится оперной певицей в 11 лет, но завистливые конкурентки решают избавиться от нее. Девочка выпивает на сцене волшебный эликсир и превращается в привидение. Она застревает в театре, где встречает еще одного призрака — дирижера XVIII века Йозефа. Йозеф помогает Майе и учит ее жить в новых обстоятельствах.
Съемки проходили в Москве и Петербурге. В кадре появятся историческая сцена Большого театра, музеи-заповедники «Царицыно» и «Царское Село», московские Дом Пашкова и Дом ученых.
«Дива» выйдет на экраны 3 декабря.
12+
Комментарии (0)