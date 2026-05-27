Новый фильм Анны Меликян «Дива» с Цыгановым, Снигирь, Трибунцевым и Миркурбановым выйдет зимой

По сюжету вундеркинд Майя становится оперной певицей в 11 лет, но завистливые конкурентки решают избавиться от нее. Девочка выпивает на сцене волшебный эликсир и превращается в привидение. Она застревает в театре, где встречает еще одного призрака — дирижера XVIII века Йозефа. Йозеф помогает Майе и учит ее жить в новых обстоятельствах.

Съемки проходили в Москве и Петербурге. В кадре появятся историческая сцена Большого театра, музеи-заповедники «Царицыно» и «Царское Село», московские Дом Пашкова и Дом ученых.

«Дива» выйдет на экраны 3 декабря.

12+