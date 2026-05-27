Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Новый фильм Анны Меликян «Дива» с Цыгановым, Снигирь, Трибунцевым и Миркурбановым выйдет зимой

Над картиной работает продюсер «Мастера и Маргариты» Локшина, в главной роли — Алиса Юнусова, дочка Алены Шишковой и Тимати.

В декабре состоится премьера нового фильма Анны Меликян «Дива». Главную роль исполнит Алиса Юнусова — дочь модели Алены Шишковой и рэпера Тимати. В актерский состав также вошли Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Софья Лебедева, Тимофей Трибунцев, Игорь Миркурбанов, Андрей Максимов, Мария Смольникова, Екатерина Воронина и Вера Майорова.

Анна Меликян — режиссер мелодрамы «Русалка» с Марией Шалаевой, альманаха «Про любовь» и сай-фая «Чувства Анны» с Анной Михалковой (и саундтреком Shortparis!). Новую картину главной кинохроникерки российского девичества продюсирует Рубен Дишдишян («Аритмия», «Мастер и Маргарита», «Экспресс»).

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Вольга»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Вольга»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Вольга»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой кинокомпании «Вольга»

По сюжету вундеркинд Майя становится оперной певицей в 11 лет, но завистливые конкурентки решают избавиться от нее. Девочка выпивает на сцене волшебный эликсир и превращается в привидение. Она застревает в театре, где встречает еще одного призрака — дирижера XVIII века Йозефа. Йозеф помогает Майе и учит ее жить в новых обстоятельствах.

Съемки проходили в Москве и Петербурге. В кадре появятся историческая сцена Большого театра, музеи-заповедники «Царицыно» и «Царское Село», московские Дом Пашкова и Дом ученых.

«Дива» выйдет на экраны 3 декабря.

12+

Читайте также: «Жизнь так устроена: в самые ужасные моменты лучше шутить» — Юлия Снигирь

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: