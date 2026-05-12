Смотрим тизер-трейлер сериала «Адвокаты» с Тарасовой, Михалковой, Вилковой, Добронравовым и Биковичем

В сети появился первый трейлер драмеди «Адвокаты». Главные роли в сериале исполнили Екатерина Вилкова, Эльдар Калимулин, Руслан Братов, Иван Добронравов, Милош Бикович, Анна Михалкова, Любовь Толкалина, Аглая Тарасова и Анфиса Черных. Режиссируют проект Анна Пармас («Петербург. Только по любви», «Осторожно, модерн!», «Дорогой родственник») и Леонид Тележинский («Нереалити-2»).

Сюжет строится вокруг адвокатского бюро «Юстасс». Лучший партнер фирмы Людмила становится наставницей для ассистента Артема. Вместе они распутывают дела и постоянно встают перед выбором между заработком и справедливостью.