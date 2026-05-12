Смотрим тизер-трейлер сериала «Адвокаты» с Тарасовой, Михалковой, Вилковой, Добронравовым и Биковичем

Драмеди расскажет о юридическом бюро, сотрудники которого ищут баланс между совестью и стабильным гонораром.

В сети появился первый трейлер драмеди «Адвокаты». Главные роли в сериале исполнили Екатерина Вилкова, Эльдар Калимулин, Руслан Братов, Иван Добронравов, Милош Бикович, Анна Михалкова, Любовь Толкалина, Аглая Тарасова и Анфиса Черных. Режиссируют проект Анна Пармас («Петербург. Только по любви», «Осторожно, модерн!», «Дорогой родственник») и Леонид Тележинский («Нереалити-2»).

Сюжет строится вокруг адвокатского бюро «Юстасс». Лучший партнер фирмы Людмила становится наставницей для ассистента Артема. Вместе они распутывают дела и постоянно встают перед выбором между заработком и справедливостью.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
«Идея проекта появилась после знакомства с сотрудниками реального адвокатского бюро. Они оказывают юридическую онлайн поддержку большому количеству граждан. Клиенты бюро — люди разного достатка и социального положения. И, как многие из нас, плохо ориентируются в законах. Юристы бюро героически вытаскивают своих клиентов из самых нелепых и, порой, откровенно анекдотических  ситуаций.  Нам захотелось написать про них сериал. Такой своеобразный ироничный процедурал про адвокатов-супергероев. Во время съемок мы изобразительно подчеркиваем тот самый "супергероизм" наших адвокатов за счет динамики камеры, стильных интерьеров и общей атмосферы активного мегаполиса», — рассказывает режиссер Анна Пармас.

Над сценарием работали Глеб Хлебников («Выжившие: Яна») и Геннадий Смирнов (снимался в «Этерне», «Трассе» и «Золотом дне»). Среди продюсеров — авторы недавней премьеры «Коммерсант» Максим Филатов и Илья Бурец. За визуальный ряд отвечают художник Андрей Сарабьянов («Фишер», «Вертинский», «Время года зима») и оператор Айрат Ямилов («Мальчик русский»).

«Адвокаты» выйдут в ближайшее время в онлайн-кинотеатре «КИОН».

