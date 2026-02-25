Как будто бы банк: драма «Коммерсант» с Александром Петровым, Хаски и Елизаветой Базыкиной выйдет в прокат в апреле

В апреле в прокат выходит криминальная драма «Коммерсант». Сюжет фильма с Александром Петровым в главной роли основан на автобиографическом бестселлере Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». В кадре появятся актеры Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Иван Фоминов и Никита Павленко, а также рэпер Хаски.

Главный герой — начинающий банкир Андрей — в погоне за легкими деньгами оказывается участником мошеннической схемы. Ему предстоит провести несколько лет в тюрьме и выйти оттуда новым человеком.