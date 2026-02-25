Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Как будто бы банк: драма «Коммерсант» с Александром Петровым, Хаски и Елизаветой Базыкиной выйдет в прокат в апреле

«Коммерсант» — экранизация автобиографического бестселлера Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет».

В апреле в прокат выходит криминальная драма «Коммерсант». Сюжет фильма с Александром Петровым в главной роли основан на автобиографическом бестселлере Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». В кадре появятся актеры Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Иван Фоминов и Никита Павленко, а также рэпер Хаски.

Главный герой — начинающий банкир Андрей — в погоне за легкими деньгами оказывается участником мошеннической схемы. Ему предстоит  провести несколько лет в тюрьме и выйти оттуда новым человеком.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами ВГИКа, Gonzo Film и «ON Студии»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами ВГИКа, Gonzo Film и «ON Студии»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами ВГИКа, Gonzo Film и «ON Студии»

В трейлере звучит «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой, и происходящее на экране поддерживает эстетику «лихих 90-х»: шальные деньги, вечеринки с девушками в откровенных нарядах и коммерческие схемы. Автор «Сажайте, и вырастет» Рубанов сам занимался предпринимательством, а в 1996 году попал под стражу по обвинению в мошенничестве. В 1999 году его оправдали, и он вернулся в бизнес в 2001-м.

Александр Петров

Исполнитель главной роли

Для меня это история о человеке, который привык измерять себя успехом — деньгами, статусом, ощущением контроля. Но в какой-то момент все это исчезает, и остается только пустота и очень честный вопрос: кто ты без всего этого? И тогда становится понятно, что единственная реальная опора — это любовь. Все остальное может рухнуть. А она дает шанс начать заново.

Роман «Сажайте, и вырастет» вышел в 2005 году. Писатель-бизнесмен издал автобиографический текст за свой счет и в 2006-м попал с ним в короткий список премии «Национальный бестселлер». Произведение перевели на английский («Do Time Get Time») и неоднократно переиздавали.

Картина станет первой в фильмографии режиссерского дуэта Федора и Никиты Кравчуков. Они же работали над тем, чтобы превратить книгу Рубанова в сценарий будущего фильма. Креативным продюсером выступил сам Александр Петров.

Роль возлюбленной судимого предпринимателя исполнит Елизавета Базыкина.

Елизавета Базыкина

Актриса

Судьба моей героини полна испытаний. В один миг она теряет все: привычный уклад жизни, уверенность в завтрашнем дне, а главное, любимого мужчину рядом. Эта история о том, как, столкнувшись с трудностями, она находит в себе силы продолжать борьбу за лучшее будущее. Ведь ей предстоит быть сильной не только для себя и ребенка, но и для мужа.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами ВГИКа, Gonzo Film и «ON Студии»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами ВГИКа, Gonzo Film и «ON Студии»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами ВГИКа, Gonzo Film и «ON Студии»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами ВГИКа, Gonzo Film и «ON Студии»

«Коммерсант» в кино с 23 апреля.

18+

Читайте также: Александр Петров — «Если москвичу нужно подумать, он едет в Петербург»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: