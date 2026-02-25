Как будто бы банк: драма «Коммерсант» с Александром Петровым, Хаски и Елизаветой Базыкиной выйдет в прокат в апреле

«Коммерсант» — экранизация автобиографического бестселлера Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет».
В апреле в прокат выходит криминальная драма «Коммерсант». Сюжет фильма с Александром Петровым в главной роли основан на автобиографическом бестселлере Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». В кадре появятся актеры Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Иван Фоминов и Никита Павленко, а также рэпер Хаски.
Главный герой — начинающий банкир Андрей — в погоне за легкими деньгами оказывается участником мошеннической схемы. Ему предстоит провести несколько лет в тюрьме и выйти оттуда новым человеком.
В трейлере звучит «Мой ненаглядный» Татьяны Булановой, и происходящее на экране поддерживает эстетику «лихих 90-х»: шальные деньги, вечеринки с девушками в откровенных нарядах и коммерческие схемы. Автор «Сажайте, и вырастет» Рубанов сам занимался предпринимательством, а в 1996 году попал под стражу по обвинению в мошенничестве. В 1999 году его оправдали, и он вернулся в бизнес в 2001-м.
Александр Петров
Исполнитель главной роли
Для меня это история о человеке, который привык измерять себя успехом — деньгами, статусом, ощущением контроля. Но в какой-то момент все это исчезает, и остается только пустота и очень честный вопрос: кто ты без всего этого? И тогда становится понятно, что единственная реальная опора — это любовь. Все остальное может рухнуть. А она дает шанс начать заново.
Роман «Сажайте, и вырастет» вышел в 2005 году. Писатель-бизнесмен издал автобиографический текст за свой счет и в 2006-м попал с ним в короткий список премии «Национальный бестселлер». Произведение перевели на английский («Do Time Get Time») и неоднократно переиздавали.
Картина станет первой в фильмографии режиссерского дуэта Федора и Никиты Кравчуков. Они же работали над тем, чтобы превратить книгу Рубанова в сценарий будущего фильма. Креативным продюсером выступил сам Александр Петров.
Роль возлюбленной судимого предпринимателя исполнит Елизавета Базыкина.
Елизавета Базыкина
Актриса
Судьба моей героини полна испытаний. В один миг она теряет все: привычный уклад жизни, уверенность в завтрашнем дне, а главное, любимого мужчину рядом. Эта история о том, как, столкнувшись с трудностями, она находит в себе силы продолжать борьбу за лучшее будущее. Ведь ей предстоит быть сильной не только для себя и ребенка, но и для мужа.
«Коммерсант» в кино с 23 апреля.
18+
