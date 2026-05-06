Выступление Александра Сокурова на Венецианской биеннале отменили в последний момент

Александр Сокуров не выступит на закрытой конференции 61-й Венецианской биеннале «Инакомыслие и мир», как было заявлено ранее. Пресс-служба форума сообщила, что режиссер «в последний момент не смог приехать».
Мероприятие входит в предварительную программу: основные события биеннале пройдут с 9 мая по 22 ноября. В цикле «Инакомыслие и мир» должна была выступить палестинская писательница и архитектор Суад Амири, но ее лекцию, назначенную на 7 мая, тоже отменили, пишет «Коммерсант». На конференции состоится только последнее событие — паблик-ток с участием кинокритика Альберто Барберы, актера Уильяма Дефо, хореографа Уэйна Макгрегора, композитора Катерины Барбьери, архитекторов Ван Шу и Лу Вэньюй.
2 мая деятели культуры из Италии и среды российских эмигрантов обратились к организаторам биеннале с открытым письмом, в котором назвали «инсценировкой» конференцию «Инакомыслие и мир». По их мнению, Сокуров не может в полной мере представлять инакомыслие и несогласие как человек, который «циркулирует между властью и международным признанием».
В апреле на Московском международном кинофестивале состоялась российская премьера пятичасовой документальной картины Сокурова «Записная книжка режиссера». Сокуров снял проект по дневникам, которые вел с 1957 по 1991 год. Президент ММКФ Никита Михалков лично пригласил кинематографиста приехать на фестиваль и получить награду «За вклад в мировой кинематограф», но в итоге спецприз не вручили.
30 марта я получил официальное письмо от Н.С. Михалкова с сообщением о решении ММКФ присудить мне приз «За вклад в мировой кинематограф». Конечно, оно изумило меня — это на фоне запрещенных к показу на родине моих фильмов?
Я почему-то был уверен, что решение о призе будет отменено. У меня не было намерения отказываться от награды. Все же рядом и за моей спиной стоят мои уважаемые коллеги, участвовавшие в создании фильмов.
На церемонии ММКФ во время представления нашего фильма «Записная книжка режиссера» я передал программному директору ММКФ И.А. Кудрявцеву письмо, адресованное Н.С.Михалкову, с предложением обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в российском кино.
Накануне премьеры нашего фильма я получил подтверждение своим предположениям — вручение премии отменяется.
Ну что же: отменяется — так отменяется. Мое дело — работать над кинофильмами. Я вернулся в Петербург.
Накануне московской премьеры Любовь Аркус рассказала, что кинозалы Петербурга отказались принимать ретроспективу фильмов Сокурова к его юбилею. Основательница журнала «Сеанс» отметила, что за последние четыре года ни один фильм режиссера не получил прокатного удостоверения.
Вчера на Венецианской биеннале открылся российский павильон с музыкально-поэтическим проектом «Дерево укоренено в небе». В дни превью по специальным приглашениям делегация показывает вживую серию перформансов. После открытия биеннале в павильоне будут транслировать лишь записи проекта.
Российская делегация участвует в форуме впервые после 2022 года. 30 апреля стало известно, что международное жюри биеннале во главе с бразильским куратором Соланжем Оливейром Фаркасом ушло в отставку в полном составе. Отставка подкрепила заявление о намерениях от 22 апреля: тогда эксперты сообщили, что не будут рассматривать при голосовании за лучший национальный павильон проекты тех стран, «лидеры которых обвиняются Международным уголовным судом (МУС) в преступлениях против человечности».
Организаторы решили, что после отставки жюри голосовать за лучшего участника основного проекта и лучший национальный павильон будут посетители. Вместо «Золотых львов» на 61-й Венецианской биеннале вручат «Народных львов». Церемонию награждения перенесли с 9 мая на 22 ноября.
