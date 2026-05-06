Выступление Александра Сокурова на Венецианской биеннале отменили в последний момент

Александр Сокуров не выступит на закрытой конференции 61-й Венецианской биеннале «Инакомыслие и мир», как было заявлено ранее. Пресс-служба форума сообщила, что режиссер «в последний момент не смог приехать».

Мероприятие входит в предварительную программу: основные события биеннале пройдут с 9 мая по 22 ноября. В цикле «Инакомыслие и мир» должна была выступить палестинская писательница и архитектор Суад Амири, но ее лекцию, назначенную на 7 мая, тоже отменили, пишет «Коммерсант». На конференции состоится только последнее событие — паблик-ток с участием кинокритика Альберто Барберы, актера Уильяма Дефо, хореографа Уэйна Макгрегора, композитора Катерины Барбьери, архитекторов Ван Шу и Лу Вэньюй.

2 мая деятели культуры из Италии и среды российских эмигрантов обратились к организаторам биеннале с открытым письмом, в котором назвали «инсценировкой» конференцию «Инакомыслие и мир». По их мнению, Сокуров не может в полной мере представлять инакомыслие и несогласие как человек, который «циркулирует между властью и международным признанием».

В апреле на Московском международном кинофестивале состоялась российская премьера пятичасовой документальной картины Сокурова «Записная книжка режиссера». Сокуров снял проект по дневникам, которые вел с 1957 по 1991 год. Президент ММКФ Никита Михалков лично пригласил кинематографиста приехать на фестиваль и получить награду «За вклад в мировой кинематограф», но в итоге спецприз не вручили.