Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Грация» Паоло Соррентино, военная драма «Литвяк» и хоррор «Полутон»

«Грация» / La Grazia (18+)

Новый фильм классика итальянского кино Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой папа»). На этот раз в центре его истории — вымышленный президент Италии Мариано де Сантис (Тони Сервилло, получивший за эту роль награду в Венеции) незадолго до почетной пенсии, которому нужно решить последние вопросы с законом об эвтаназии и двумя прошениями о помиловании. Также в касте — Анна Ферцетти, Массимо Вентурьелло и Орландо Чинкве. Почему это одна из лучших картин в карьере режиссера — читайте в нашей рецензии.

C 30 апреля