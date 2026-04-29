Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Грация» Паоло Соррентино, военная драма «Литвяк» и хоррор «Полутон»

А также — спортивная драма «Бой со зверем» с Расселом Кроу по его же сценарию, «Возвращение кота» студии Ghibli в повторном прокате, сиквел «Ждуна», мультфильм «Грузовички», драма Егора Бероева «Кукла» и «Флавия. Юный детектив». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Грация» / La Grazia (18+)
Новый фильм классика итальянского кино Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой папа»). На этот раз в центре его истории — вымышленный президент Италии Мариано де Сантис (Тони Сервилло, получивший за эту роль награду в Венеции) незадолго до почетной пенсии, которому нужно решить последние вопросы с законом об эвтаназии и двумя прошениями о помиловании. Также в касте — Анна Ферцетти, Массимо Вентурьелло и Орландо Чинкве. Почему это одна из лучших картин в карьере режиссера — читайте в нашей рецензии.
C 30 апреля
«Литвяк» (6+)
Байопик о героической советской летчице Лидии Литвяк (Полина Чернышова, «Злой город») — от первых шагов в профессии и подвигов в Великой Отечественной до любовной истории с пилотом Алексеем Соломатиным (Петр Рыков, «Хроники русской революции»). Также в картине задействованы Евгений Ткачук, Виктория Соловьева и Андрей Некрасов. Режиссер — Андрей Шальопа («28 панфиловцев»).
С 30 апреля
«Полутон» / The Undertone (18+)
Изобретательный канадский хоррор студии A24 о девушке-подкастерше Эви (Нина Кири), получившей в эфир 10 странных аудиофайлов — звуки начинают складываться в зловещее послание, которое явно касается ее лично. Режиссером выступил дебютант Иан Туасон.
C 30 апреля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Ждун 2» (6+)
Сиквел комедии об инопланетянине из мемов — в продолжении он возвращается на Землю, чтобы спасти мальчика Никиту (Андрей Андреев) и его друзей по летнему лагерю от межгалактического вторжения. Автором остался режиссер первой части Дмитрий Суворов («Мы рожаем!», «Непослушная»), а к актерскому составу присоединились Александр Ревва и Елена Валюшкина.
С 30 апреля
«Грузовички» (6+)
Мультфильм в стиле пиксароских «Тачек» о грузовичке по имени Саня, который всю жизнь работал в песчаном карьере с родителями, но внезапно встретился с городскими обитателями — вместе с новыми друзьями ему предстоит справиться с извержением вулкана. Режиссером истории стал Дмитрий Грачев («Омар в большом кино»).
С 30 апреля
«Возвращение кота» / Neko no ongaeshi (2002) (0+)
Повторный прокат знаменитого анимационного фильма студии Ghibli о девочке Хару, путешествии в кошачье королевство и ее компаньоне коте-Бароне — картину Хироюки Мориты, являющуюся продолжением не менее легендарного аниме «Шепот сердца», покажут в отреставрированном виде.
С 30 апреля
«Бой со зверем» / Beast (18+)
Спортивная драма Тайлера Аткинса («Бегущие за волной») о бойце смешанных единоборств Паттоне (Дэниэл Макферсон, «Территория зла»), который вынужден возобновить карьеру, чтобы отомстить за своего младшего брата Мэлона (Моджиан Ариа, «Барракуда»). Для этого он обращается к своему старому другу и тренеру Сэмми (Рассел Кроу, также ставший соавтором сценария) — впереди бой с очень опасным действующим чемпионом Ксавьером Грау (Брен Фостер, «Боец. Лучший из лучших»).
C 30 апреля
«Флавия. Юный детектив» / Flavia (12+)
Семейная детективная история о девочке Флавии (Молли Райт), которая в антураже Англии 1950-х годов расследует загадочное убийство в родовом поместье. Также в касте — Мартин Фриман, Тоби Джонс и Джонатан Прайс. Режиссер — Бхарат Наллури («Мисс Петигрю»).
С 30 апреля
«Кукла» (18+)
Драма Егора Бероева по его же сценарию — история девушки Нади (Анна Панкратова), попавшей за решетку за убийство жениха. После возвращения на волю она пытается найти дочь, которую родила в тюрьме — в этом ей пытается помочь новый знакомый Андрей (Никита Тезин).
С 30 апреля
