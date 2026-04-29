Лучшие сериалы мая 2026-го: «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем, сай-фай «Городок» и второй сезон «Времен года»

А также — «Ранчо Даттонов» Тейлора Шеридана, черная комедия «Максимальное удовольствие гарантировано», криминальная драма «Приговор» с Антоном Васильевым, новые сезоны «Террора», «Амандаленда», «Инспектора Гаврилова» и «Благих знамений» плюс анимационный проект «Брачный сезон» и космический триллер «Звездный городок». Собака.ru рассказывает о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в мае.
ГЛАВНОЕ
«Паук-Нуар» / Spider-Noir, премьера (18+)
Нуарная версия «Человека-паука» с Николасом Кейждем в роли стареющего частного детектива Бена Рейли в альтернативной версии Нью-Йорка 1950-х (притом сериал выйдет в двух версиях: монохромной и цветной). В других заметных ролях — Брендан Глисон и Ламорн Морис, а авторами проекта стали Орен Узил и Стив Лайтфут.
С 25 мая, MGM+, Prime Video
«Городок» / The Boroughs, премьера (18+)
Новый продюсерский проект братьев Дафферов, которые сами в шутку называют его «"Очень странные дела" в доме престарелых». По сюжету несколько пенсионеров сталкиваются с инопланетным вторжением в маленьком городке в Нью-Мексико. В касте — Билл Пуллман, Альфред Молина, Джина Дэвис, Кларк Питерс, Денис О’Хэр и Элфри Вудард. Сценарий написал Уилл Мэтьюз («Жизнь за год»).
С 21 мая, Netflix
«Времена года» / The Four Seasons, 2 сезон (18+)
Продолжение драмеди по одноименному фильму 1981 года. Три семейные пары, которые давным-давно дружат между собой, каждый год вместе ездят в отпуск — но из-за развода одной из них отношения накаляются. В конце первого сезона один из главных героев по имени Ник (которого играл Стив Карелл) погибает в автокатастрофе — друзья вновь собираются, чтобы почтить его память. К своим ролям вернулись Колман Доминго, Уилл Форте, Эрика Хенингсен и Тина Фей — она же по-прежнему отвечает за сценарий.
С 28 мая, Netflix
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Приговор», премьера (18+)
Криминальный триллер о несправедливо обвиненном в убийстве мужчине по имени Савва (Антон Васильев), который спустя 22 года вышел на свободу и вновь против своей воли оказался втянут в сомнительную историю. Теперь он пытается окончательно расквитаться со своим темным прошлым. Также в сериале снялись Игорь и Григорий Верники, Карина Андоленко, Александр Устюгов и Роман Маякин. Режиссер — Денис Карышев («Рикошет»).
Со 2 мая, «Кион»
«Кузя. Путь к успеху», премьера (18+)
Виталий Гогунский возвращается к роли Кузи из «Универа»: после окончания учебы он возвращается в родное село Агаповка, где внезапно становится председателем колхоза и вынужден бороться со строительством платной трассы. Также в проекте снялись Анатолий Кот, Ника Вигель и Денис Бузин, а режиссером выступил Александр Назаров, до этого снимавший «Беляковых в отпуске».
С 4 мая, ТНТ
«Амандаленд» / Amandaland, 2 сезон (18+)
Продолжение британского комедийного сериала о разведенной женщине по имени Аманда (Люси Панч, «Дерзость»), которая после вынужденного переезда в не самый благополучный район Лондона с переменным успехом воспитывает там детей-подростков и адаптируется к новой реальности. Шоураннером выступил Лоуренс Рикард («Призраки»).
C 6 мая, BBC One
«Террор» / The Terror, 3 сезон (18+)
Третий сезон антологии основан на романе Виктора Лаваля «Дьявол в серебре». Рабочий по имени Пеппер (Дэн Стивенс из «Прогулки среди могил») попадает в психиатрическую лечебницу, где ему придется противостоять врачам, другим пациентам и потустороннему существу, которое питается страданиями местных обитателей. Режиссером проекта стала Карин Кусама («Тело Дженнифер» и «Шершни»).
С 7 мая, AMC
«Инспектор Гаврилов», 3 сезон (18+)
В третьем сезоне комедии вор-рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) продолжает выдавать себя за майора полиции Гаврилова: в этот раз он будет вынужден баллотироваться в мэры Усть-Шахтинска и встретится со своим родным отцом по прозвищу Ворон (Алексей Гуськов). Режиссером проекта остался Кирилл Васильев, также к своим ролям вернулись Екатерина Стулова, Денис Власенко, Наталья Земцова и Алексей Демидов.
С 11 мая, Start
«Дьявол может плакать» / Devil May Cry, 2 сезон (18+)
Классический сюжет об охотнике на демонов в анимационном формате: молодой человек с характерным именем Данте удерживает равновесие между мирами, а параллельно пытается отомстить за гибель близких людей. Во втором сезоне главный герой столкнется со своим братом-антагонистом Вергилием. Среди создателей — автор хитового сериала «Кастлвания» Ади Шанкар.
С 12 мая, Netflix
«У всех все в норме» / Everyone Is Doing Great, 2 сезон (18+)
Новые серии драмеди о двух друзьях-актерах Сете и Джереми (Джеймс Лэфферти и Стивен Коллетти), которые после непродолжительного периода славы в сериале про вампиров стараются приспособиться к проблемам повседневной жизни. Исполнители главных ролей по-прежнему являются и авторами, и продюсерами проекта.
С 12 мая, Hulu
«Благие знамения» / Good Omens, 3 сезон (18+)
Продолжение британского комедийного шоу с Майклом Шином и Дэвидом Теннантом, основанного на романе Нила Геймана и Терри Пратчетта. Экранная история про то, как ангел Азирафель и демон Кроули пытаются предотвратить Апокалипсис — так как им вполне комфортно на земле — стала настолько популярна, что шоу решили продлить уже на третий сезон, к которому Гейман снова написал оригинальный сценарий.
С 13 мая, Prime Video
«Вне кампуса» / Off Campus, премьера (18+)
Ромком по мотивам любовных романов канадской писательницы Эль Кэннеди: по сюжету университетская отличница и певица Ханна (Элла Брайт) влюбляется в местного красавчика-футболиста Джастина (Джош Хюстон), однако тот не обращает на нее внимания. Тогда она просит капитана хоккейной команды Гаррета (Бельмонт Камели) притворится ее женихом. Режиссером проекта стала Сильвер Три (в частности, работавшая над хитовым сериалом «Питт»).
С 13 мая, Prime Video
«Добро пожаловать в Рексэм»/ Welcome to Wrexham, 5 сезон (18+)
Продолжение документального проекта о том, как актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни в 2020 году купили валлийский футбольный клуб «Рексэм». Они хотели превратить играющую в пятом дивизионе команду в чемпионов. Вот только ни один из них не разбирался в футболе. Новый сезон расскажет, как их ФК пробилась в Чемпионшип (и в итоге заняла там 6 место из 24!) — до Премьер-лиги осталось совсем немного.
С 14 мая, FX
«Ранчо Даттонов» / Dutton Ranch, премьера (18+)
Очередной спин-офф «Йеллоустона» Тейлора Шеридана, где на первый план вышли Бет (Келли Райлли) и Рип (Коул Хаузер) — роль их антагонистки в борьбе за местные земли досталась Аннетт Беннинг, сыгравшей владелицу соседнего ранчо Бьюлы. Хотя Шеридан остался идейным вдохновителем проекта, из-за его занятости шоураннером стал Чад Фихэн («Банши»).
C 15 мая, Paramount+
«Берлин» / Berlin, 2 сезон (18+)
Приквел и одновременно спин-офф хитового «Бумажного дома». Его шоураннерами, как и оригинала, выступили Эстер Мартинес Лобато и Алекс Пина. Речь в сериале пойдет об Андресе де Фойносе, прозванном Берлином (Педро Алонсо). После успешного налета на французский аукционный дом в первом сезоне Берлин и Дамиан готовят новое дерзкое и масштабное ограбление.
С 15 мая, Netflix
«Соперники» / Rivals, 2 сезон (18+)
Экранизация одноименного романа британки Джилли Купер 1988 года. Действие происходит в вымышленном графстве Ратшир Соединенного королевства. Соседи Руперт Кэмпбелл-Блэк (Алекс Хэсселл), бывший олимпиец, и лорд Тони Бэддингем (Дэвид Теннант), босс в телекомпании, начинают враждовать между собой. Вскоре в их противостояние втягиваются все их близкие. Режиссером второго сезона проекта остался Эллиот Хегарти.
С 15 мая, Disney+
«Максимальное удовольствие гарантировано» / Maximum Pleasure Guaranteed, премьера (18+)
Женщина в разводе по имени Паула (Татьяна Маслани из «Крипера» и «Обезьяны») случайно видит инцидент, который принимает за преступление — однако полицию ее показания не убеждает, а сама она начинает думать, что сходит с ума. В процессе расследования вскрывается масштабный заговор — с убийством, шантажом и целой юношеской командой по футболу. Шоураннером выступил Дэвид Розен («Шугар»).
C 20 мая, Apple TV
«Брачный сезон» / Mating Season, премьера (18+)
Анимационная комедия, в которой енот Рэй, медведь Джош, лиса Пенелопа и олениха Фоун в брачный период пытаются, если можно так выразиться, устроить личную жизнь и продолжить род (попадая при этом в максимально нелепые ситуации). Над шоу работала команда сериала «Большой рот» во главе с идейным вдохновителем Ником Кроллом.
С 22 мая, Netflix
«Убивать осознанно» / Achtsam Morden, 2 сезон (18+)
Продолжение истории адвоката мафии Бьорна (Том Шиллинг), который с помощью семинара по осознанности научился решать свои психологические проблемы с помощью убийств. Во втором сезоне ему снова предстоит разрываться между специфической работой, семьей и внутренними противоречиями — шоу тем временем уже продлили на третий.
С 26 мая, Netflix
«Хороших девочек не убивают» / A Good Girl's Guide to Murder, 2 сезон (18+)
Британский детективный проект основан на одноименной первой книге Холли Джексон из серии про девочку-сыщика Пиппу Фитц-Амоби. Тут ее играет Эмма Майерс из «Уэнсдэй». Продолжение построено на сюжете второй части под названием «Хорошая девочка, дурная кровь» — в финале первого сезона Пиппа раскрыла убийство, но теперь перед самым судом ключевой свидетель по этому делу бесследно исчез.
С 27 мая, BBC Three
«Звездный городок» / Star City, премьера (18+)
Спин-офф саги о покорении космоса «Ради всего человечества»: в нем действие развернется в СССР на территории секретного Звездного городка. В касте — Рис Иванс, Анна Максвелл Мартин, Агнес О'Кейси и другие. Шоураннерами проекта стали создатели оригинала Мэтт Уолперт и Бен Недиви.
С 29 мая, Apple TV
«Парни из Дели» / Deli Boys, 2 сезон (18+)
Криминальная комедия о двух братьях-пакистанцах (Азиф Али из «Силиконовой долины» и Саагар Шайх из «Мисс Марвел»), приехавших на похороны отца и с удивлением узнавших, что его магазинчик в Штатах — натуральный перевалочный пункт для криминальных дел самого разного масштаба. В новом сезоне они обживаются во главе своей небольшой империи, а в каст добавились Эндрю Рэннеллс, Кумэйл Нанджиани, Лилли Сингх и Робин Тиди.
C 29 мая, Hulu
