Третий сезон сериала «Метод» убрали из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора

Сериал «Метод 3» сняли с показа на платформах «Кинопоиск» и «Иви» по требованию Роскомнадзора, сообщил продюсер Владимир Маслов. Авторы проекта запросили разъяснения, какие именно нормы закона и традиционные ценности они нарушили. Директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая пишет, что исходное заключение по сериалу выдал Минкульт.
Владимир Маслов
Основатель ZOOM Production, продюсер сериала «Метод 3» — в личном телеграм-канале:
Документы, поступившие в адрес платформ на данный момент, не содержат конкретных формулировок. В такой ситуации невозможно понять границы допустимого — а значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно.
Важно подчеркнуть: «Метод» — это художественное, игровое произведение. Его герои и события являются вымышленными и не имеют целью популяризацию или романтизацию реальных преступников. Это жанровое кино 18+, которое работает с тяжелыми темами — природой зла, границами человеческой психики и ценой, которую платят герои, пытаясь это зло остановить и понять.
Так устроен весь жанр — и «Метод 3» в этом смысле не отличается ни от своих же первых сезонов, которые показывали на федеральных каналах, ни от «Чикатило», ни от «Фишера», «Декстера», «Ганнибала», «Страха над Невой» и любых других представителей жанра.
Для индустрии принципиально важно понимать правила работы с таким контентом. Если критерии остаются неясными, под вопросом оказывается не только судьба одного проекта, но и возможность создавать жанровое кино в целом.
Третий сезон истории о маньяках с Константином Хабенским показали на «Кинопоиске» в ноябре 2025-го. По сюжету Родион Меглин начал работать вместе с группой маньяков, которые понимают психологию преступника и находят виновников серийных убийств по всей стране. К группе присоединяется Лера, и героям предстоит узнать, можно ли на самом деле доверять новенькой.
К режиссуре проекта вернулся Юрий Быков. В каст вошел актер Никита Кологривый — он сыграл шутливого потрошителя Зверя.
