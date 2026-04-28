Третий сезон сериала «Метод» убрали из онлайн-кинотеатров по требованию Роскомнадзора

Основатель ZOOM Production, продюсер сериала «Метод 3» — в личном телеграм-канале:

Документы, поступившие в адрес платформ на данный момент, не содержат конкретных формулировок. В такой ситуации невозможно понять границы допустимого — а значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно.

Важно подчеркнуть: «Метод» — это художественное, игровое произведение. Его герои и события являются вымышленными и не имеют целью популяризацию или романтизацию реальных преступников. Это жанровое кино 18+, которое работает с тяжелыми темами — природой зла, границами человеческой психики и ценой, которую платят герои, пытаясь это зло остановить и понять.

Так устроен весь жанр — и «Метод 3» в этом смысле не отличается ни от своих же первых сезонов, которые показывали на федеральных каналах, ни от «Чикатило», ни от «Фишера», «Декстера», «Ганнибала», «Страха над Невой» и любых других представителей жанра.

Для индустрии принципиально важно понимать правила работы с таким контентом. Если критерии остаются неясными, под вопросом оказывается не только судьба одного проекта, но и возможность создавать жанровое кино в целом.