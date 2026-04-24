Германика, Шамиров и индийская «Страсть»: 48-й ММКФ объявил победителей

Вечером 23 апреля вручили призы 48-го Московского международного кинофестиваля. Главную награду «Золотой святой Георгий» получила драма «Страсть» индийского режиссера Фазила Разака. Сразу в двух номинациях наградили фильм «Выготский»: Антону Бильжо вручили приз за лучшую режиссуру, Сергею Гилеву — за лучшую мужскую роль. «Серебряный Святой Георгий» в конкурсе «Русские премьеры» достался Виктору Шамирову за работу «Температура Вселенной», а Валерию Гайю-Германику с доком «Машенька» удостоили специального упоминания жюри короткометражного кино.

Александру Сокурову не вручили специальный приз «За вклад в мировой кинематограф». О том, что Никита Михалков пригласил его приехать на фестиваль для получения этой награды, сообщала 14 апреля Любовь Аркус. На фестивале состоялась российская премьера нового (пятичасового!) фильма Сокурова «Записная книжка режиссера», ранее показанного в Венеции. Во время спецпоказа режиссер передал Михалкову конверт с благодарственным письмом, содержание которого не разглашают. Ни один из режиссеров не участвовал в церемонии закрытия ММКФ, а спецприз не достался никому.

ПОБЕДИТЕЛИ ММКФ-2026

«Золотой святой Георгий» за лучший фильм: «Страсть» (реж. Фазиль Разак)

Специальный приз жюри «Серебряный святой Георгий»: «Воздаяние» (реж. Даниэль Гусман)

Лучшая режиссерская работа: Антон Бильжо («Выготский»)

Лучшая женская роль: Амрутха Кришнакумар («Страсть»)

Лучшая мужская роль: Сергей Гилев («Выготский»)

Серебряный Святой Георгий за лучший фильм конкурса «Русские премьеры»: «Температура Вселенной» (реж. Виктор Шамиров)

Лучший фильм конкурса документального кино: «Долгий путь домой» (реж. Сюйсун Чжэ)

Лучший фильм конкурса короткометражного кино: «Нигде — и все же где-то» (реж. Ань Хуэйлинь)

Специальное упоминание жюри короткометражного кино: «Машенька» (реж. Валерия Гайя-Германика)

Приз зрительских симпатий: «Отец» (реж. Павел Иванов)

48-й ММКФ проходил в Москве с 16 по 23 апреля. В конкурсе «Русские премьеры» показывали среди прочих новую работу Романа Михайлова «Песни джиннов» и режиссерский дебют Алины Насибуллиной — «Шурале» с Максимом Матвеевым, Хаски, Сергеем Гилевым и Марией Мацель. Основной площадкой фестиваля стал киноцентр «Октябрь».

