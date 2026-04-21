Второй полнометражный мультфильм о Лунтике выйдет в прокат летом

В сети появился тизер-трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны». Вторую полнометражную работу о пушистом пришельце покажут в августе этого года. Как и в случае с прошлым полным метром, продюсерами стали Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Боярский.

Предыдущий мультфильм вселенной — «Лунтик. Возвращение домой» — вышел в 2024 году. Режиссировал его петербургский мультипликатор, трижды номинант «Оскара» Константин Бронзит. По сюжету Лунтик вместе с друзьями отправился на поиски своей мамы и пробовал вернуться домой на Луну.

В продолжении герой будет искать уже папу. Мультфильм расскажет о приключениях Лунтика, кузнечика Кузи и гусениц на обратной стороне Луны. Режиссером сиквела стала Дарина Шмидт («Лунтик и его друзья», «Смешарики», «Три кота», «Барбоскины»), а над сценарием с ней работает один из ведущих режиссеров «Смешариков» Денис Чернов.