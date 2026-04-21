Второй полнометражный мультфильм о Лунтике выйдет в прокат летом

У картины «Лунтик. Обратная сторона Луны» появился тизер-трейлер.

В сети появился тизер-трейлер мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны». Вторую полнометражную работу о пушистом пришельце покажут в августе этого года. Как и в случае с прошлым полным метром, продюсерами стали Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Боярский.

Предыдущий мультфильм вселенной — «Лунтик. Возвращение домой» — вышел в 2024 году. Режиссировал его петербургский мультипликатор, трижды номинант «Оскара» Константин Бронзит. По сюжету Лунтик вместе с друзьями отправился на поиски своей мамы и пробовал вернуться домой на Луну.

В продолжении герой будет искать уже папу. Мультфильм расскажет о приключениях Лунтика, кузнечика Кузи и гусениц на обратной стороне Луны. Режиссером сиквела стала Дарина Шмидт («Лунтик и его друзья», «Смешарики», «Три кота», «Барбоскины»), а над сценарием с ней работает один из ведущих режиссеров «Смешариков» Денис Чернов.

«Мельница», «СТВ», «Россия-1», 2026
Мультсериал «Лунтик и его друзья» впервые вышел в эфир 1 сентября 2006 года. У истории уже свыше 500 эпизодов — премьера последнего на данный момент сезона состоялась в 2023 году. В сериях, которые длятся не больше пяти минут, рассказывают о приключениях Лунтика и его друзей на Земле.

«Лунтик. Обратная сторона Луны» выйдет на экраны 27 августа.

0+

