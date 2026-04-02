Драма Романа Михайлова «Пока небо смотрит» с Зулькарнаевым, Германикой, Павлиашвили и Юлианой Бухольц выйдет в прокат в мае

Полудокументальный фильм рассказывает об андеграундной танцевальной сцене.

Драму Романа Михайлова «Пока небо смотрит» о независимой российской танцевальной сцене покажут в кино в мае. Сопродюсер полудокументального проекта — актриса Любовь Аксенова, а одну из ролей исполнила участница шоу «Танцы» на ТНТ Юлиана Бухольц.

Главные герои Алиса, Арсений, Степан, Тимур, Кирилл, Леша и Кристина занимаются свободным творчеством. Они мечтают получить признание, но остаться верными себе. Танцорам выпадает шанс поучаствовать в большом документальном проекте и телевизионном шоу. Каждому придется решить, зачем они танцуют: ради популярности или по зову сердца.

В фильме снялись кинематографистка Валерия Гай Германика, актеры Лев Зулькарнаев («Слово пацана») и Дарья Екамасова («Анора»), а также певец Сосо Павлиашвили. Помимо Юлианы Бухольц, в кадре появятся участники «Танцев» Владимир Варнава, Екатерина Решетникова, Даниил Патлах, Александра Киселева, Алена Гуменная, Софа Персиянинова, Олег Клевакин, Дмитрий Щебет, Вахтанг Хурцилава, Вероника Есипова.

Танцор и хореограф Даниил Патлах выступил соавтором идеи. Среди композиторов фильма — гитарист и соавтор Дельфина Павел Додонов.

«Пока небо смотрит» в прокате с 21 мая.

