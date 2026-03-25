Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В прокат выходит фильм «Планета» с Сергеем Гилевым в роли советского режиссера-фантаста, который вдохновил Джорджа Лукаса на «Звездные войны»

Прототип главного героя — ленинградский кинематографист Павел Клушанцев.

В апреле на экраны выйдет фантастическая драма «Планета» с Сергеем Гилевым в главной роли. По сюжету в 1960-х кинематографист Николай Беренцев работает над масштабной научно-фантастической картиной об экспедиции на Венеру. Прототипом Беренцева стал ленинградский режиссер Павел Клушанцев, которого считают родоначальником научной фантастики в мировом кинематографе.

3 апреля в Петербурге пройдет премьерный показ фильма с участием артистов Сергея Гилева и Геннадия Смирнова. «Планету» представят в кинотеатре «Аврора» (Невский, 60).

В 1962 году Павел Клушанцев снял культовую картину «Планета бурь». Он первым в мире использовал стабилизатор камеры для съемок с воздуха, изобрел аппарат для подводной съемки, свой способ получения цветного изображения, точечный экспонометр и автофокус. Методы и приемы комбинированных съемок Клушанцева впоследствии использовали Стэнли Кубрик, Джордж Лукас, Ридли Скотт и специалист по спецэффектам Роберт Скотак.

«Артлайт», 2025
«Артлайт», 2025
«Артлайт», 2025

Биографическая «Планета» — полнометражный игровой дебют режиссера Михаила Архипова. В 2019-м он снял короткий метр «Топливо» о человеке, который отправляется на поиски топлива для заглохшего трактора и вступает в схватку с природой.

Музыку к «Планете» написал резидент Дома Радио и musicAeterna, композитор Алексей Ретинский. Над оформлением работали художники Сергей Анисимов, Ксения Бурланкова и Дарья Маслобойщикова.

Съемки проходили в Петербурге и Ленобласти. Пейзажные кадры с имитацией Венеры снимали в Дахабе (Египет).

«Режиссер Миша Архипов снял очень нарядное кино», — рассказывал о проекте исполнитель главной роли Сергей Гилев в интервью Собака.ru. Вместе с ним в кадре появятся Дарья Мельникова, Геннадий Смирнов и Александр Кудренко.

«Артлайт», 2025
«Артлайт», 2025
«Артлайт», 2025

В 2025 году «Планету» представили на 47-м Московском Международном кинофестивале. 9 апреля этого года фильм выйдет в прокат.

12+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: