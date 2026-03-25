В прокат выходит фильм «Планета» с Сергеем Гилевым в роли советского режиссера-фантаста, который вдохновил Джорджа Лукаса на «Звездные войны»

В апреле на экраны выйдет фантастическая драма «Планета» с Сергеем Гилевым в главной роли. По сюжету в 1960-х кинематографист Николай Беренцев работает над масштабной научно-фантастической картиной об экспедиции на Венеру. Прототипом Беренцева стал ленинградский режиссер Павел Клушанцев, которого считают родоначальником научной фантастики в мировом кинематографе.

3 апреля в Петербурге пройдет премьерный показ фильма с участием артистов Сергея Гилева и Геннадия Смирнова. «Планету» представят в кинотеатре «Аврора» (Невский, 60).

В 1962 году Павел Клушанцев снял культовую картину «Планета бурь». Он первым в мире использовал стабилизатор камеры для съемок с воздуха, изобрел аппарат для подводной съемки, свой способ получения цветного изображения, точечный экспонометр и автофокус. Методы и приемы комбинированных съемок Клушанцева впоследствии использовали Стэнли Кубрик, Джордж Лукас, Ридли Скотт и специалист по спецэффектам Роберт Скотак.