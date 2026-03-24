Андрей Кончаловский выпустит эпилог к сериалу «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым в апреле

В послесловии расскажут о политической борьбе после смерти Ленина и подытожат противостояние жандарма Прохорова с революционером Тихомировым.
У исторического сериала «Хроники русской революции» появится эпилог. Дополнительный эпизод киноромана Андрея Кончаловского выйдет онлайн в апреле.
Премьера 16-серийного проекта состоялась 10 октября. История начинается в 1905 году в Петербурге. Жандарм Михаил Прохоров (Юра Борисов) ведет борьбу с революционным подпольем. Тайное расследование сталкивает его с главными действующими лицами эпохи, среди которых Ленин (Евгений Ткачук), Распутин, Столыпин, Горький, Сталин, Троцкий, агент британской разведки Рейли, Керенский, Корнилов. Один из самых неуловимых противников Прохорова — боевик и революционер Лютер (Александр Мизев), под чьим началом в подпольную борьбу включается Ариадна Славина (Юлия Высоцкая). Отчаянная авантюристка вовлекает в опасные игры и своего возлюбленного — молодого музыканта Алексея Тихомирова (Никита Каратаев).
Действие эпилога развернется в 1924 году. По сюжету во внутренней политике обостряется борьба после смерти Владимира Ленина. Подходит к концу двадцатилетнее противостояние жандарма Прохорова и революционно настроенного пианиста Тихомирова.
23 марта проект «Хроники русской революции» получил кинопремию «Ника» в номинации «Лучший сериал». Авторы рассказали, что выпустят эпилог, во время церемонии.
Над сценарием работали режиссер Андрей Кончаловский и Елена Киселева («Дорогие товарищи!», «Воздух»). Продюсировали сериал Антон Златопольский, Эдуард Илоян, Олеся Гидрат. Генеральным продюсером выступил миллиардер Алишер Усманов.
Финальный эпизод покажут в онлайн-кинотеатре Start в апреле.
18+
Комментарии (0)