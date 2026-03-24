Андрей Кончаловский выпустит эпилог к сериалу «Хроники русской революции» с Юрой Борисовым в апреле

У исторического сериала «Хроники русской революции» появится эпилог. Дополнительный эпизод киноромана Андрея Кончаловского выйдет онлайн в апреле.

Премьера 16-серийного проекта состоялась 10 октября. История начинается в 1905 году в Петербурге. Жандарм Михаил Прохоров (Юра Борисов) ведет борьбу с революционным подпольем. Тайное расследование сталкивает его с главными действующими лицами эпохи, среди которых Ленин (Евгений Ткачук), Распутин, Столыпин, Горький, Сталин, Троцкий, агент британской разведки Рейли, Керенский, Корнилов. Один из самых неуловимых противников Прохорова — боевик и революционер Лютер (Александр Мизев), под чьим началом в подпольную борьбу включается Ариадна Славина (Юлия Высоцкая). Отчаянная авантюристка вовлекает в опасные игры и своего возлюбленного — молодого музыканта Алексея Тихомирова (Никита Каратаев).

Действие эпилога развернется в 1924 году. По сюжету во внутренней политике обостряется борьба после смерти Владимира Ленина. Подходит к концу двадцатилетнее противостояние жандарма Прохорова и революционно настроенного пианиста Тихомирова.