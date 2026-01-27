Александр Паль, Евгений Цыганов и Руслан Братов в трейлере драмеди «Картины дружеских связей»

В октябре 2025 года «Картины дружеских связей» представили на фестивале «Маяк». Соня Ройзман получила награду за режиссуру, а Мария Карпова — за лучшую женскую роль.

За производство фильма отвечали театральное объединение «о3еро» и студия Stereotactic. Stereotactic сняли фильм «Экспресс» (режиссировал Руслан Братов!), а Сергей Яхонтов, руководитель департамента игрового и документального кино студии, участвовал в создании доксериала «Русские хакеры: начало» и документалки о протесте грузинской молодежи «Raving Riot: Рейв у парламента».

«Картины дружеских связей» выйдут на экраны 19 марта.

18+