Александр Паль, Евгений Цыганов и Руслан Братов в трейлере драмеди «Картины дружеских связей»

Фильм выйдет в прокат в марте.
«Картины дружеских связей» — режиссерский дебют актрисы Сони Райзман («Гуляй, Вася!», «Стрим», «Призрак», «Физрук»). Главные роли исполнили Евгений Цыганов, Александр Паль, Мария Карпова, Руслан Братов, Гоша Токаев.
Черно-белый фильм показывает один зимний день и одну ночь из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников. Они встречаются, чтобы проводить своего товарища Сашу, который надолго уезжает из Москвы.
Для Александра Паля роль в «Картинах дружеских связей» стала первой за несколько лет в полнометражном кино. В 2022 году вышел фильм Айсултана Сеитова «Каш» с участием актера — после этого он появлялся только в сериале «Цикады» и коротком метре Даши Чаруши «Живые».
В октябре 2025 года «Картины дружеских связей» представили на фестивале «Маяк». Соня Ройзман получила награду за режиссуру, а Мария Карпова — за лучшую женскую роль.
За производство фильма отвечали театральное объединение «о3еро» и студия Stereotactic. Stereotactic сняли фильм «Экспресс» (режиссировал Руслан Братов!), а Сергей Яхонтов, руководитель департамента игрового и документального кино студии, участвовал в создании доксериала «Русские хакеры: начало» и документалки о протесте грузинской молодежи «Raving Riot: Рейв у парламента».
«Картины дружеских связей» выйдут на экраны 19 марта.
18+
