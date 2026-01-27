Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Александр Паль, Евгений Цыганов и Руслан Братов в трейлере драмеди «Картины дружеских связей»

Фильм выйдет в прокат в марте.

«Картины дружеских связей» — режиссерский дебют актрисы Сони Райзман («Гуляй, Вася!», «Стрим», «Призрак», «Физрук»). Главные роли исполнили Евгений Цыганов, Александр Паль, Мария Карпова, Руслан Братов, Гоша Токаев.

Черно-белый фильм показывает один зимний день и одну ночь из жизни тридцатилетних друзей, бывших однокурсников. Они встречаются, чтобы проводить своего товарища Сашу, который надолго уезжает из Москвы.

Евгений Цыганов — Полине Цыгановой: «Это в шуме сегодняшнего времени: появилось много людей, которые знают, как надо, и поэтому постоянно что-то комментируют и осуждают»

Для Александра Паля роль в «Картинах дружеских связей» стала первой за несколько лет в полнометражном кино. В 2022 году вышел фильм Айсултана Сеитова «Каш» с участием актера — после этого он появлялся только в сериале «Цикады» и коротком метре Даши Чаруши «Живые».

оЗеро, Steretactic, 2025
оЗеро, Steretactic, 2025
оЗеро, Steretactic, 2025

В октябре 2025 года «Картины дружеских связей» представили на фестивале «Маяк». Соня Ройзман получила награду за режиссуру, а Мария Карпова — за лучшую женскую роль.

За производство фильма отвечали театральное объединение «о3еро» и студия Stereotactic. Stereotactic сняли фильм «Экспресс» (режиссировал Руслан Братов!), а Сергей Яхонтов, руководитель департамента игрового и документального кино студии, участвовал в создании доксериала «Русские хакеры: начало» и документалки о протесте грузинской молодежи «Raving Riot: Рейв у парламента».

«Картины дружеских связей» выйдут на экраны 19 марта.

