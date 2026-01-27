Впереди «Битва за битвой»: стали известны номинанты на премию BAFTA-2026

Церемония вручения состоится 22 февраля в Лондоне.

Лидером шорт-листа стал фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с 14 номинациями. «Грешники» (лидирующие в номинациях «Оскара») попали в 13 категорий. По 11 номинаций получили «Гамнет» и «Марти Великолепный», восемь — «Франкенштейн» и «Сентиментальная ценность», пять — «Бугония» и «Я ругаюсь» (драма Кирка Джонса о человеке с синдромом Туретта).