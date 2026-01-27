Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Впереди «Битва за битвой»: стали известны номинанты на премию BAFTA-2026

Церемония вручения состоится 22 февраля в Лондоне.

Лидером шорт-листа стал фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с 14 номинациями. «Грешники» (лидирующие в номинациях «Оскара») попали в 13 категорий. По 11 номинаций получили «Гамнет» и «Марти Великолепный», восемь — «Франкенштейн» и «Сентиментальная ценность», пять — «Бугония» и «Я ругаюсь» (драма Кирка Джонса о человеке с синдромом Туретта).

Shutterstock / Lorna Roberts

Лучший фильм:

  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучший британский фильм:

  • «28 лет спустя»
  • «Баллада об острове Уоллис»
  • «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
  • «Умри, моя любовь»
  • «“Я” значит Ястреб»
  • «Гамнет»
  • «Я ругаюсь»
  • «Мистер Бертон»
  • «Седло»
  • «Стив»

Лучший режиссер:

  • Йоргос Лантимос («Бугония»)
  • Хлоя Чжао («Гамнет»)
  • Джош Сэфди («Марти Великолепный»)
  • Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Йоахим Триер («Сентиментальная ценность»)
  • Райан Куглер («Грешники»)

Лучшая актриса:

  • Джесси Бакли («Гамнет»)
  • Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы смогла»)
  • Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)
  • Чейз Инфинити («Битва за битвой»)
  • Ренате Рейнсве («Сентиментальная ценность»)
  • Эмма Стоун («Бугония»)

Лучший актер:

  • Роберт Арамайо («Я ругаюсь»)
  • Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
  • Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)
  • Итан Хоук («Голубая луна»)
  • Майкл Б. Джордан («Грешники»)
  • Джесси Племонс («Бугония»)

Лучшая актриса второго плана:

  • Одесса Эзайон («Марти Великолепный»)
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»)
  • Вунми Мосаку («Грешники»)
  • Тияна Тейлор («Битва за битвой»)
  • Эмили Уотсон («Гамнет»)

Лучший актер второго плана:

  • Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»)
  • Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
  • Поль Мескаль («Гамнет»)
  • Питер Муллан («Я ругаюсь»)
  • Шон Пенн («Битва за битвой»)
  • Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
«Сентиментальная ценность»
Arte France Cinéma, Film i Väst, BBC Film, Zentropa Entertainments, MK2 Productions, Zentropa International Sweden, Komplizen Film, Mer Film, Eye Eye Pictures, Lumen Production, 2025

«Сентиментальная ценность»

Лучший оригинальный сценарий:

  • «Я ругаюсь»
  • «Марти Великолепный»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучший адаптированный сценарий:

  • «Битва за битвой»
  • «Бугония»
  • «Гамнет»
  • «Баллада об острове Уоллис»
  • «Седло»

Лучший неанглоязычный фильм:

  • «Простая случайность»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сират»
  • «Голос Хинд Раджаб»

Восходящая звезда:

  • Роберт Арамайо
  • Майлз Кэйтон
  • Чейз Инфинити
  • Арчи Мадекве
  • Поузи Стерлинг

Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера:

  • Джек Кинг, Холли Брайан, Люси Меер («Церемония»)
  • Акинола Дэвис-мл., Вейл Дэвис («Тень моего отца»)
  • Гарри Лайтон («Седло»)
  • Мирид Картен («Желание в ней»)
  • Кэл МакМо. Хантер Эндрюс, Оуэн Доран («Wasteman»)
«Битва за битвой»
Ghoulardi Film Company, Warner Bros., 2025

«Битва за битвой»

Лучший детский и семейный фильм:

  • «Арко»
  • «Бунг»
  • «Лило и Стич»
  • «Зверополис 2»

Лучший анимационный фильм:

  • «Элио»
  • «Маленькая Амели»
  • «Зверополис 2»

Лучший британский анимационный короткий метр:

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise

Лучший британский короткий метр:

  • Magid
  • Nostalgie
  • Terence
  • This is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles

Лучший документальный фильм:

  • «2000 метров до Андреевки»
  • «Апокалипсис в тропиках»
  • «Сокрытие»
  • «Мистер Никто против Путина»
  • «Идеальная соседка»

Лучшая операторская работа:

  • «Франкенштейн»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»
  • «Сны поездов»

Лучший монтаж:

  • «F1»
  • «Дом из динамита»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»

Лучшие спецэффекты:

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «F1»
  • «Франкенштейн»
  • «Как приручить дракона»
  • «Школьный автобус»

Лучшая работа художника-постановщика:

  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»
«Франкенштейн»
Bluegrass Films /Demilo Films /Double Dare You (DDY), 2025

«Франкенштейн»

Лучший звук:

  • «F1»
  • «Франкенштейн»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»
  • «Под огнем»

Лучшие костюмы:

  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Грешники»
  • «Злая. Часть 2»

Лучший грим и прически:

  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Грешники»
  • «Злая. Часть 2»

Церемония вручения состоится 22 февраля. В 2026 году премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства вручают в 79-й раз. В 2025-м в шорт-лист категории «Лучшая мужская роль второго плана» попал Юра Борисов за «Анору» Шона Бэйкера.

