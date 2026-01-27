Впереди «Битва за битвой»: стали известны номинанты на премию BAFTA-2026

Церемония вручения состоится 22 февраля в Лондоне.
Лидером шорт-листа стал фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона с 14 номинациями. «Грешники» (лидирующие в номинациях «Оскара») попали в 13 категорий. По 11 номинаций получили «Гамнет» и «Марти Великолепный», восемь — «Франкенштейн» и «Сентиментальная ценность», пять — «Бугония» и «Я ругаюсь» (драма Кирка Джонса о человеке с синдромом Туретта).
Лучший фильм:
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучший британский фильм:
- «28 лет спустя»
- «Баллада об острове Уоллис»
- «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
- «Умри, моя любовь»
- «“Я” значит Ястреб»
- «Гамнет»
- «Я ругаюсь»
- «Мистер Бертон»
- «Седло»
- «Стив»
Лучший режиссер:
- Йоргос Лантимос («Бугония»)
- Хлоя Чжао («Гамнет»)
- Джош Сэфди («Марти Великолепный»)
- Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
- Йоахим Триер («Сентиментальная ценность»)
- Райан Куглер («Грешники»)
Лучшая актриса:
- Джесси Бакли («Гамнет»)
- Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы смогла»)
- Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)
- Чейз Инфинити («Битва за битвой»)
- Ренате Рейнсве («Сентиментальная ценность»)
- Эмма Стоун («Бугония»)
Лучший актер:
- Роберт Арамайо («Я ругаюсь»)
- Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»)
- Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»)
- Итан Хоук («Голубая луна»)
- Майкл Б. Джордан («Грешники»)
- Джесси Племонс («Бугония»)
Лучшая актриса второго плана:
- Одесса Эзайон («Марти Великолепный»)
- Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»)
- Вунми Мосаку («Грешники»)
- Тияна Тейлор («Битва за битвой»)
- Эмили Уотсон («Гамнет»)
Лучший актер второго плана:
- Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»)
- Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
- Поль Мескаль («Гамнет»)
- Питер Муллан («Я ругаюсь»)
- Шон Пенн («Битва за битвой»)
- Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»)
«Сентиментальная ценность»
Лучший оригинальный сценарий:
- «Я ругаюсь»
- «Марти Великолепный»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучший адаптированный сценарий:
- «Битва за битвой»
- «Бугония»
- «Гамнет»
- «Баллада об острове Уоллис»
- «Седло»
Лучший неанглоязычный фильм:
- «Простая случайность»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сират»
- «Голос Хинд Раджаб»
Восходящая звезда:
- Роберт Арамайо
- Майлз Кэйтон
- Чейз Инфинити
- Арчи Мадекве
- Поузи Стерлинг
Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера:
- Джек Кинг, Холли Брайан, Люси Меер («Церемония»)
- Акинола Дэвис-мл., Вейл Дэвис («Тень моего отца»)
- Гарри Лайтон («Седло»)
- Мирид Картен («Желание в ней»)
- Кэл МакМо. Хантер Эндрюс, Оуэн Доран («Wasteman»)
«Битва за битвой»
Лучший детский и семейный фильм:
- «Арко»
- «Бунг»
- «Лило и Стич»
- «Зверополис 2»
Лучший анимационный фильм:
- «Элио»
- «Маленькая Амели»
- «Зверополис 2»
Лучший британский анимационный короткий метр:
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
Лучший британский короткий метр:
- Magid
- Nostalgie
- Terence
- This is Endometriosis
- Welcome Home Freckles
Лучший документальный фильм:
- «2000 метров до Андреевки»
- «Апокалипсис в тропиках»
- «Сокрытие»
- «Мистер Никто против Путина»
- «Идеальная соседка»
Лучшая операторская работа:
- «Франкенштейн»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
- «Сны поездов»
Лучший монтаж:
- «F1»
- «Дом из динамита»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
Лучшие спецэффекты:
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «F1»
- «Франкенштейн»
- «Как приручить дракона»
- «Школьный автобус»
Лучшая работа художника-постановщика:
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
«Франкенштейн»
Лучший звук:
- «F1»
- «Франкенштейн»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
- «Под огнем»
Лучшие костюмы:
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Грешники»
- «Злая. Часть 2»
Лучший грим и прически:
- «Франкенштейн»
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Грешники»
- «Злая. Часть 2»
Церемония вручения состоится 22 февраля. В 2026 году премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства вручают в 79-й раз. В 2025-м в шорт-лист категории «Лучшая мужская роль второго плана» попал Юра Борисов за «Анору» Шона Бэйкера.
