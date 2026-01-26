Вышел трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда» (с новыми героями!)

Восемь эпизодов панк-сказки «Король и Шут» показали онлайн весной 2023 года. Сериал запомнился отказом от стандартного формата байопика: режиссер Рустам Мосафир совместил историю становления группы с вымышленным сюжетом о спасении принцессы. Фильм станет не продолжением одноименного сериала, а альтернативным переложением музыки группы на экране.

В новой картине сказочной вселенной угрожают мертвецы, воскрешенные злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.