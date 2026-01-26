Вышел трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда» (с новыми героями!)

Картина в прокате с 19 февраля. В главной роли — Константин Плотников.
Восемь эпизодов панк-сказки «Король и Шут» показали онлайн весной 2023 года. Сериал запомнился отказом от стандартного формата байопика: режиссер Рустам Мосафир совместил историю становления группы с вымышленным сюжетом о спасении принцессы. Фильм станет не продолжением одноименного сериала, а альтернативным переложением музыки группы на экране.
В новой картине сказочной вселенной угрожают мертвецы, воскрешенные злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.
К главным ролям вернулись Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Вера Вольт. Новых персонажей сыграли среди прочих Гоша Куценко, Илья Гришин, участники группы Jane Air и Анна Музыченко из The Hatters.
Продюсируют проект Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Сыров, Андрей Федяй, Елена Мельникова и Агата Нигровская. Также сопродюсерами фильма выступают солист группы «Король и Шут» Андрей «Князь» Князев и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе три культовых фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».
С 19 февраля «Король и Шут. Навсегда» выйдет в кинотеатрах. Позже фильм станет доступен на Кинопоиске.
16+
