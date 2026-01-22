Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Фестиваль актуального кино «Маяк»-2026 объявил даты проведения

Форум актуального российского кино «Маяк» состоится в Геленджике в четвертый раз. В этом году смотр проведут с 3 по 8 октября.

Фото: пресс-служба фестиваля «Маяк»

«Маяк» учредили в 2023 году с целью привлечь внимание к талантливому авторскому кино. Фестиваль проходит в формате пятидневного форума для представителей киноиндустрии и журналистов, пишущих о кино. В программе — конкурс игровых полнометражных картин и конкурс коротких метров.

В 2025 году в основном конкурсе «Маяка» показали десять полнометражных фильмов. Гран-при взяла драма «Здесь был Юра» Сергея Малкина с Константином Хабенским (который также взял приз за лучшую мужскую роль). Во внеконкурсную программу попали «Лермонтов» Бакура Бакурадзе (байопик от режиссера «Снег в моем дворе» открыл фестиваль), «Маяк» Или Малаховой, «Летят журавли» Михаила Калатозова и российская премьера «Новой волны» Ричарда Линклейтера.

Триумфатор «Маяка»-2025 «Здесь был Юра» выйдет в прокат 5 февраля.

