Фестиваль актуального кино «Маяк»-2026 объявил даты проведения

«Маяк» учредили в 2023 году с целью привлечь внимание к талантливому авторскому кино. Фестиваль проходит в формате пятидневного форума для представителей киноиндустрии и журналистов, пишущих о кино. В программе — конкурс игровых полнометражных картин и конкурс коротких метров.

В 2025 году в основном конкурсе «Маяка» показали десять полнометражных фильмов. Гран-при взяла драма «Здесь был Юра» Сергея Малкина с Константином Хабенским (который также взял приз за лучшую мужскую роль). Во внеконкурсную программу попали «Лермонтов» Бакура Бакурадзе (байопик от режиссера «Снег в моем дворе» открыл фестиваль), «Маяк» Или Малаховой, «Летят журавли» Михаила Калатозова и российская премьера «Новой волны» Ричарда Линклейтера.