В «Родине» показывают лучшее актуальное кино на итальянском языке

До 21 декабря в киноцентре «Родина» продолжается XI Российско-итальянский кинофестиваль RIFF. В программе — около 20 картин, в том числе фестивальные ленты и независимые картины с Тони Сервилло (любимец и главный актер Паоло Соррентино), Пьерфранческо Фавино («Мария», «Граф Монте-Кристо»), Эдоардо Лео, Элио Джермано, Летицией Каста, Марианной Фонтана, Фикарра и Пиконе и другими звездами кино. Все показы — на языке оригинала с русскими субтитрами.

Основной конкурс представит работы с молодыми актерами, а специальные программы включают: доки о классиках итальянского кино Роберто Росселлини и Бернардо Бертолуччи, подборки лучших итальянских короткометражных фильмов, три фильма о сложном выборе «Женские судьбы в современном итальянском кино».