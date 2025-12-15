В «Родине» показывают лучшее актуальное кино на итальянском языке

Подборки лучших короткометражных фильмов, независимые фильмы и известные итальянские актеры — рассказываем, что смотреть.
"Великая иллюзия", 2025
До 21 декабря в киноцентре «Родина» продолжается XI Российско-итальянский кинофестиваль RIFF. В программе — около 20 картин, в том числе фестивальные ленты и независимые картины с Тони Сервилло (любимец и главный актер Паоло Соррентино), Пьерфранческо Фавино («Мария», «Граф Монте-Кристо»), Эдоардо Лео, Элио Джермано, Летицией Каста, Марианной Фонтана, Фикарра и Пиконе и другими звездами кино. Все показы — на языке оригинала с русскими субтитрами.
Основной конкурс представит работы с молодыми актерами, а специальные программы включают: доки о классиках итальянского кино Роберто Росселлини и Бернардо Бертолуччи, подборки лучших итальянских короткометражных фильмов, три фильма о сложном выборе «Женские судьбы в современном итальянском кино».
"История Франка и Нины", 2024
15 декабря
19:00 — Italian best shorts. Искусство быть вместе: «Прическа Йонаса» Розарио Капоццоло, «Черноглазая собака» Алессандро Чино Дзольфанелли, «Наводнение» Джан Марко Пеццоли, «Наша гордость» Николы Брунелли, «Мой призрак» Карлотты Марии Коррера, «К счастью!» Альберто Пальмьеро, «Палата №5» Розарио Капоццоло. Большой зал.
19:00 — триллер «Правда или ложь?» Леонардо Д'Агостини в Малом зале.
16 декабря
19:00 — драматическая комедия «Мой друг – киллер» Джанлуки Сантони в Малом зале.
20:30 — биографическая драма «Берлингуэр. Великие амбиции» Андреа Сегре в Большом зале.
17 декабря
19:00 — романтическая комедия «Пароль от сердца» Роберто Липари в Большом зале.
21:00 — драма Вито Пальмьери «Вторая жизнь» в Малом зале.
Любовь без фильтров, 2022
18 декабря
19:00 — Italian best shorts. Крутые повороты в Большом зале.
21:00 — драма «Чао, Бамбино» в Малом зале.
19 декабря
19:00 — драма «Команданте» в Большом зале.
21:00 — документальный «Росселлини. Жизнь без сценария» в Малом зале.
20 декабря
15:00 — комедия «Любовь без фильтров» в Малом зале.
17:00 — драма «Последняя неделя лета» в Большом зале.
19:00 — комедийная драма «На посошок» в Большом зале.
21 декабря
15:00 — драма «Вторая жизнь» в Малом зале.
17:00 — комедия «История Франка и Нины» в Большом зале.
19:00 — фильм закрытия кинофестиваля «Великая иллюзия» в Большом зале.
12+
Комментарии (0)