Умер актер Питер Грин

Американский актер Питер Грин скончался на 61-м году жизни. О его смерти сообщила газета The New York Post со ссылкой на менеджера артиста Грегга Эдвардса.

Тело актера обнаружили в его квартире в Нью-Йорке. По предварительным данным, следов насильственной смерти не выявлено, окончательную причину гибели предстоит установить судмедэкспертам.

«Один из величайших актеров нашего поколения. У него было большое сердце. Я буду скучать по нему. Он был отличным другом. <...> Он боролся со своими демонами, но преодолел их», — отметил менеджер.

Грин запомнился сильной главной ролью в драме «Чистый, бритый», где сыграл героя с шизофренией, и нередко появлялся на экране в образах антагонистов; в его фильмографии — «Криминальное чтиво», «Маска», «Подозрительные лица» и «Тренировочный день», а в январе актер планировал приступить к съемкам картины «Маскоты» вместе с Микки Рурком.