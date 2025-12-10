Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Культовые фильмы Дэвида Линча покажут на большом экране ко дню рождения режиссера

20 января мастеру сюрреалистического кино могло бы исполниться 80 лет. Главная синефильская тройка выйдет в 4К-реставрации.

"Шоссе в никуда"
Производство:Asymmetrical Productions /CiBy 2000 /Lost Highway Productions Прокат: ТВ-Профит Россия / RWV Film Россия /October

"Шоссе в никуда"

«На протяжение полувека “мастер сюрреалистического кино” создавал и смешивал между собой тревожно-сновидческие миры, полные тайн, нелинейного сюжета и удивительных визуальных и аудиальных решений. Он погружал зрителя в свой иллюзорный мир фильмов, снятых на границе с безумием. Мы предлагаем снова пройти сквозь удивительные лабиринты снов и образов ни на что не похожих фильмов, открывая новые пределы таланта ушедшего от нас гения», — рассказывают в «Авроре».

Мини-ретроспектива представит три фильма Дэвида Линча: криминальную драму «Твин Пикс: Сквозь огонь», сюрреалистический хоррор «Голову-ластик» и психологический триллер «Шоссе в никуда».

Программа показов:

  • 18 января, 17:00 — «Твин Пикс: Сквозь огонь» 1992 года. Фильм-приквел легендарного сериала, раскрывающий последнюю неделю жизни Лоры Палмер. Параллельно в первой части агенты ФБР расследуют похожее убийство Терезы Бэнкс. В касте: Шерил Ли, Кайл Маклахлен и Мойра Келли. 
  • 25 января, 19:00 — «Шоссе в никуда» 1996 года. Успешный саксофонист Фред Мэдисон постепенно сходит с ума и попадает в тюрьму, но загадочным образом в одночасье на его месте оказывается механик Пит Дейтон. Главные роли исполнили Билл Пуллман, Патриша Аркетт (ее вы могли видеть в роли Кобелл в шоу «Разделение») и Балтазар Гетти. Саундтрек собрал Трент Резнор из Nine Inch Nails.
  • 1 февраля, 19:00 — «Голова-ластик» 1977 года. Генри живет один в мрачной квартире, окруженной индустриальной хмарью. Он узнает, что в результате мимолетной связи с ним забеременела Мэри Икс, на которой он вынужден жениться. Ситуация приобретает странный оборот, когда ребенок оказывается причудливым ящерообразным существом, не умолкающим ни на секунду. В ролях: Джек Нэнс и Шарлотта Стюарт. Параноидальный нуар, который Линч снимал целых 5 лет, стал любимым фильмом Стэнли Кубрика.

Все смотры представит кинокритик Максим Ершов.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: