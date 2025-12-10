Культовые фильмы Дэвида Линча покажут на большом экране ко дню рождения режиссера

«На протяжение полувека “мастер сюрреалистического кино” создавал и смешивал между собой тревожно-сновидческие миры, полные тайн, нелинейного сюжета и удивительных визуальных и аудиальных решений. Он погружал зрителя в свой иллюзорный мир фильмов, снятых на границе с безумием. Мы предлагаем снова пройти сквозь удивительные лабиринты снов и образов ни на что не похожих фильмов, открывая новые пределы таланта ушедшего от нас гения», — рассказывают в «Авроре».

Мини-ретроспектива представит три фильма Дэвида Линча: криминальную драму «Твин Пикс: Сквозь огонь», сюрреалистический хоррор «Голову-ластик» и психологический триллер «Шоссе в никуда».

Программа показов:

18 января, 17:00 — «Твин Пикс: Сквозь огонь» 1992 года. Фильм-приквел легендарного сериала, раскрывающий последнюю неделю жизни Лоры Палмер. Параллельно в первой части агенты ФБР расследуют похожее убийство Терезы Бэнкс. В касте: Шерил Ли, Кайл Маклахлен и Мойра Келли.

1992 года. Фильм-приквел легендарного сериала, раскрывающий последнюю неделю жизни Лоры Палмер. Параллельно в первой части агенты ФБР расследуют похожее убийство Терезы Бэнкс. В касте: Шерил Ли, Кайл Маклахлен и Мойра Келли. 25 января, 19:00 — «Шоссе в никуда» 1996 года. Успешный саксофонист Фред Мэдисон постепенно сходит с ума и попадает в тюрьму, но загадочным образом в одночасье на его месте оказывается механик Пит Дейтон. Главные роли исполнили Билл Пуллман, Патриша Аркетт (ее вы могли видеть в роли Кобелл в шоу «Разделение») и Балтазар Гетти. Саундтрек собрал Трент Резнор из Nine Inch Nails.

1996 года. Успешный саксофонист Фред Мэдисон постепенно сходит с ума и попадает в тюрьму, но загадочным образом в одночасье на его месте оказывается механик Пит Дейтон. Главные роли исполнили Билл Пуллман, Патриша Аркетт (ее вы могли видеть в роли Кобелл в шоу «Разделение») и Балтазар Гетти. Саундтрек собрал Трент Резнор из Nine Inch Nails. 1 февраля, 19:00 — «Голова-ластик» 1977 года. Генри живет один в мрачной квартире, окруженной индустриальной хмарью. Он узнает, что в результате мимолетной связи с ним забеременела Мэри Икс, на которой он вынужден жениться. Ситуация приобретает странный оборот, когда ребенок оказывается причудливым ящерообразным существом, не умолкающим ни на секунду. В ролях: Джек Нэнс и Шарлотта Стюарт. Параноидальный нуар, который Линч снимал целых 5 лет, стал любимым фильмом Стэнли Кубрика.

Все смотры представит кинокритик Максим Ершов.

18+