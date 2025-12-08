Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Объявлены номинанты на «Золотой глобус — 2026»

83-я ежегодная церемония награждения лауреатов пройдет 11 января 2026 года в отеле «Беверли Хилтон» в Калифорнии. Как и в прошлом году, мероприятие проведет комик Никки Глейзер. Особенностью этого сезона стала новая категория «Лучший подкаст». Делимся списком номинантов. 

Лучший актер драматического сериала:

  • Стерлинг К. Браун — «Рай»
  • Диего Луна — «Андор»
  • Гари Олдман — «Медленные лошади»
  • Марк Руффало — «Задание»
  • Адам Скотт  — «Разделение»
  • Ноа Уайли — «Больница Питт»

Лучший драматический актер:

  • Джоэл Эджертон — «Сны поездов»
  • Оскар Айзек — «Франкенштейн»
  • Дуэйн Джонсон — «Крушитель»
  • Майкл Б. Джордан — «Грешники»
  • Вагнер Мура — «Секретный агент»
  • Джереми Аллен Уайт — «Спрингстин. Избавь меня от небытия»

Лучший драматический актер второго плана:

  • Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
  • Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
  • Пол Мескаль — «Гамнет»
  • Адам Сэндлер — «Джей Келли»
  • Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»

Лучший фильм:

  • «Франкенштейн»
  • «Грешники»
  • «Битва за битвой»
  • «Сират»
  • «Гамнет»
  • «F1»

Лучший сценарий полнометражного фильма:

  • «Битва за битвой»
  • «Марти Великолепный»
  • «Грешники»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Простая случаность»
  • «Хамнэт»

Лучший мини-сериал, сериал-антология или телевизионный фильм:

  • «Переходный возраст»
  • «Во всем виновата она»
  • «Зверь во мне»
  • «Черное зеркало»
  • «Умираю от желания»
  • «Девушка»

Лучший анимационный фильм: 

  • «Арко»
  • «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
  • «Элио»
  • «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • «Маленькая Амели»
  • «Зверополис 2»

Лучший актер в телесериале (мюзикл/комедия):

  • Адам Броуди
  • Стивен Мартин
  • Глен Пауэлл
  • Сэт Роген
  • Мартин Шорт
  • Джереми Аллен Уайт

Лучший сериальный актер второго плана:

  • Оуэн Купер
  • Билли Крудап
  • Уолтон Гоггинс
  • Джейсон Айзек
  • Трэмелл Тиллман
  • Эшли Уолтерс

Лучшая сериальная актриса второго плана:

  • Кэрри Кун
  • Эрин Доэрти
  • Ханна Айнбиндер
  • Кэтрин О'Хара
  • Паркер Поузи
  • Эйми Лу Вуд

Лучший фильм на иностранном языке:

  • «Простая случайность»
  • «Метод исключения»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сират»
  • «Голос Хинд Раджаб»

Лучшая женская роль второго плана в кино:

  • Эмили Блант — «Крушитель»
  • Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»
  • Ариана Гранде — «Злая: Часть 2»
  • Инга Ибсдоттер Лилеас — «Сентиментальная ценность»
  • Эми Мэдиган — «Оружия»
  • Тейана Тейлор — «Битва за битвой»

Лучший режиссер полнометражного фильма:

  • Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
  • Райан Куглер — «Грешники»
  • Гильермо дель Торо — «Франкенштейн»
  • Джафар Панахи — «Простая случайность»
  • Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
  • Хлоя Чжао — «Гамнет»

Лучший драматический сериал:

  • «Дипломат»
  • «Больница Питт»
  • «Одна из многих»
  • «Разделение»
  • «Медленные лошади»
  • «Белый лотос»

Лучший актер в фильме (мюзикл/комедия):

  • Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»
  • Джордж Клуни — «Джей Келли»
  • Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»
  • Итан Хоук — «Голубая луна»
  • Ли Бён-хон, «Метод исключения»
  • Джесси Племонс — «Бугония»

Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия):

  • Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
  • Синтия Эриво — «Злая: Часть 2»
  • Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»
  • Чейз Инфинити — «Битва за битвой»
  • Аманда Сайфред — «Завещание Анны Ли»
  • Эмма Стоун — «Бугония»

Лучший музыкальный или комедийный сериал:

  • «Начальная школа Эбботт»
  • «Медведь»
  • «Хитрости»
  • «Никто этого не хочет»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Киностудия»

Лучшее кинематографическое и кассовое достижение:

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «F1»
  • «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
  • «Грешники»
  • «Орудия»
  • «Злая. Часть 2»
  • «Зверополис 2»

Лучшая мужская роль в драматическом фильме:

  • Джоэл Эдгертон
  • Оскар Айзек
  • Дуэйн Джонсон
  • Майкл Б. Джордан
  • Вагнер Моура
  • Джереми Аллен Уайт

Лучшая женская роль в драматическом сериале:

  • Кэти Бейтс — «Мэтлок»
  • Бритт Лауэр — «Разделение»
  • Хелен Миррен, «Гангстерленд»
  • Белла Рамси — «Одни из нас»
  • Кери Рассел — «Дипломатка»
  • Рэй Сихорн — «Из многих»

Лучший фильм (комедия/мюзикл):

  • «Голубая луна»
  • «Бугония»
  • «Марти Великолепный»
  • «Метод исключения»
  • «Новая волна»
  • «Битва за битвой»

Лучший фильм (драма):

  • «Франкенштейн»
  • «Хамнет»
  • «Простая случайность»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучший саундтрек:

  • Александр Деспла — «Франкенштейн»
  • Людвиг Горанссон — «Грешники»
  • Джонни Гринвуд — «Битва за битвой»
  • Кандин Рай — «Сират»
  • Макс Рихтер — «Гамнет»
  • Ханс Циммер — «Формула-1»

Лучшая оригинальная песня:

  • "Dteam as One" — «Аватар: Пламя и пепел»
  • "Golden" — «Кей-поп-охотницы на демонов»
  • "I Lied to You" — «Грешники»
  • "The Girl in the Bubble" — «Злая: Навсегда»
  • "No Place Like Home" — «Злая: Навсегда»
  • "Train Dreams" — «Сны поездов»

Лучшая актриса в фильме (драма):

  • Джесси Бакли — «Гамнет»
  • Дженнифер Лоуренс — «Умри, моя любовь»
  • Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»
  • Джулия Робертс — «После охоты»
  • Тесса Томпсон — «Гедда»
  • Ева Виктор — «Прости, детка»

Лучший мини-сериал:

  • «Переходные возраст»
  • «Во всём виновата она»
  • «Умираю, как хочу секса»
  • «Чёрное зеркало»
  • «Чудовище внутри меня»
  • «Девушка моего сына»
