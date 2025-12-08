Объявлены номинанты на «Золотой глобус — 2026»

83-я ежегодная церемония награждения лауреатов пройдет 11 января 2026 года в отеле «Беверли Хилтон» в Калифорнии. Как и в прошлом году, мероприятие проведет комик Никки Глейзер. Особенностью этого сезона стала новая категория «Лучший подкаст». Делимся списком номинантов.