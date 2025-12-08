Объявлены номинанты на «Золотой глобус — 2026»

83-я ежегодная церемония награждения лауреатов пройдет 11 января 2026 года в отеле «Беверли Хилтон» в Калифорнии. Как и в прошлом году, мероприятие проведет комик Никки Глейзер. Особенностью этого сезона стала новая категория «Лучший подкаст». Делимся списком номинантов.
Лучший актер драматического сериала:
- Стерлинг К. Браун — «Рай»
- Диего Луна — «Андор»
- Гари Олдман — «Медленные лошади»
- Марк Руффало — «Задание»
- Адам Скотт — «Разделение»
- Ноа Уайли — «Больница Питт»
Лучший драматический актер:
- Джоэл Эджертон — «Сны поездов»
- Оскар Айзек — «Франкенштейн»
- Дуэйн Джонсон — «Крушитель»
- Майкл Б. Джордан — «Грешники»
- Вагнер Мура — «Секретный агент»
- Джереми Аллен Уайт — «Спрингстин. Избавь меня от небытия»
Лучший драматический актер второго плана:
- Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
- Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
- Пол Мескаль — «Гамнет»
- Адам Сэндлер — «Джей Келли»
- Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»
Лучший фильм:
- «Франкенштейн»
- «Грешники»
- «Битва за битвой»
- «Сират»
- «Гамнет»
- «F1»
Лучший сценарий полнометражного фильма:
- «Битва за битвой»
- «Марти Великолепный»
- «Грешники»
- «Сентиментальная ценность»
- «Простая случаность»
- «Хамнэт»
Лучший мини-сериал, сериал-антология или телевизионный фильм:
- «Переходный возраст»
- «Во всем виновата она»
- «Зверь во мне»
- «Черное зеркало»
- «Умираю от желания»
- «Девушка»
Лучший анимационный фильм:
- «Арко»
- «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
- «Элио»
- «Кей-поп-охотницы на демонов»
- «Маленькая Амели»
- «Зверополис 2»
Лучший актер в телесериале (мюзикл/комедия):
- Адам Броуди
- Стивен Мартин
- Глен Пауэлл
- Сэт Роген
- Мартин Шорт
- Джереми Аллен Уайт
Лучший сериальный актер второго плана:
- Оуэн Купер
- Билли Крудап
- Уолтон Гоггинс
- Джейсон Айзек
- Трэмелл Тиллман
- Эшли Уолтерс
Лучшая сериальная актриса второго плана:
- Кэрри Кун
- Эрин Доэрти
- Ханна Айнбиндер
- Кэтрин О'Хара
- Паркер Поузи
- Эйми Лу Вуд
Лучший фильм на иностранном языке:
- «Простая случайность»
- «Метод исключения»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сират»
- «Голос Хинд Раджаб»
Лучшая женская роль второго плана в кино:
- Эмили Блант — «Крушитель»
- Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»
- Ариана Гранде — «Злая: Часть 2»
- Инга Ибсдоттер Лилеас — «Сентиментальная ценность»
- Эми Мэдиган — «Оружия»
- Тейана Тейлор — «Битва за битвой»
Лучший режиссер полнометражного фильма:
- Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой»
- Райан Куглер — «Грешники»
- Гильермо дель Торо — «Франкенштейн»
- Джафар Панахи — «Простая случайность»
- Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
- Хлоя Чжао — «Гамнет»
Лучший драматический сериал:
- «Дипломат»
- «Больница Питт»
- «Одна из многих»
- «Разделение»
- «Медленные лошади»
- «Белый лотос»
Лучший актер в фильме (мюзикл/комедия):
- Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»
- Джордж Клуни — «Джей Келли»
- Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»
- Итан Хоук — «Голубая луна»
- Ли Бён-хон, «Метод исключения»
- Джесси Племонс — «Бугония»
Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия):
- Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»
- Синтия Эриво — «Злая: Часть 2»
- Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»
- Чейз Инфинити — «Битва за битвой»
- Аманда Сайфред — «Завещание Анны Ли»
- Эмма Стоун — «Бугония»
Лучший музыкальный или комедийный сериал:
- «Начальная школа Эбботт»
- «Медведь»
- «Хитрости»
- «Никто этого не хочет»
- «Убийства в одном здании»
- «Киностудия»
Лучшее кинематографическое и кассовое достижение:
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «F1»
- «Кей-поп-охотницы на демонов»
- «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
- «Грешники»
- «Орудия»
- «Злая. Часть 2»
- «Зверополис 2»
Лучшая мужская роль в драматическом фильме:
- Джоэл Эдгертон
- Оскар Айзек
- Дуэйн Джонсон
- Майкл Б. Джордан
- Вагнер Моура
- Джереми Аллен Уайт
Лучшая женская роль в драматическом сериале:
- Кэти Бейтс — «Мэтлок»
- Бритт Лауэр — «Разделение»
- Хелен Миррен, «Гангстерленд»
- Белла Рамси — «Одни из нас»
- Кери Рассел — «Дипломатка»
- Рэй Сихорн — «Из многих»
Лучший фильм (комедия/мюзикл):
- «Голубая луна»
- «Бугония»
- «Марти Великолепный»
- «Метод исключения»
- «Новая волна»
- «Битва за битвой»
Лучший фильм (драма):
- «Франкенштейн»
- «Хамнет»
- «Простая случайность»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучший саундтрек:
- Александр Деспла — «Франкенштейн»
- Людвиг Горанссон — «Грешники»
- Джонни Гринвуд — «Битва за битвой»
- Кандин Рай — «Сират»
- Макс Рихтер — «Гамнет»
- Ханс Циммер — «Формула-1»
Лучшая оригинальная песня:
- "Dteam as One" — «Аватар: Пламя и пепел»
- "Golden" — «Кей-поп-охотницы на демонов»
- "I Lied to You" — «Грешники»
- "The Girl in the Bubble" — «Злая: Навсегда»
- "No Place Like Home" — «Злая: Навсегда»
- "Train Dreams" — «Сны поездов»
Лучшая актриса в фильме (драма):
- Джесси Бакли — «Гамнет»
- Дженнифер Лоуренс — «Умри, моя любовь»
- Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»
- Джулия Робертс — «После охоты»
- Тесса Томпсон — «Гедда»
- Ева Виктор — «Прости, детка»
Лучший мини-сериал:
- «Переходные возраст»
- «Во всём виновата она»
- «Умираю, как хочу секса»
- «Чёрное зеркало»
- «Чудовище внутри меня»
- «Девушка моего сына»
