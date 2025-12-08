Эксклюзив Собака.ru! Показываем уникальные кадры из дока «Анатолий Белкин. Высокая вода» — к предстоящей премьере в «Авроре»

Это не первое обращение выпускницы режиссерской мастерской Мирошниченко во ВГИКе к легендам неофициальной культуры Ленинграда. В числе ее героев-«аборигенов» был, например, композитор Олег Каравайчук. Теперь в кадре — легенда неофициального искусства, а также сам Петербург.
15 декабря в кинотеатре «Аврора» состоится премьера документального фильма о художнике Анатолии Белкине «Высокая вода» Юлии Бобковой. Режиссер выступит вместе с отцом-основателем Собака.ru, а также продюсерами картины Наталией Опалевой и Станиславом Ершовым.
Док «Высокая вода» — это живописное киноэссе, снятое во время подготовки к персональной выставке Белкина в Эрмитаже «Карпаччо, высокая вода». Экспозиция стала отправной точкой для путешествия по глобальной истории и философских размышлений о природе творчества, личности художника и способности искусства противостоять «высоким водам» — разрушительной стихии.
Режиссер Юлия Бобкова намеренно отказывается от представления Анатолия Павловича как демиургической иконы. В кадре он показан живым человеком, лишенным пафоса и социальных масок — дома в мастерской среди кистей и в окружении жены и любимых собак. Его образ раскрывается и как свидетеля глобальных исторических сдвигов, и как проводника по личной и городской памяти. Белкин предстает одновременно культуртрегером в контексте российского и мирового искусства и смысловым узлом в сети ленинградско-петербургской культуры.
Сам город стал равноценным партнером в кадре. В соответствии с каноном петербургского мифа, его изображают наравне с главным героем: как призрачный и двойственный символ, сосуд личной и коллективной памяти, смысловую среду, которая ежедневно формирует визуальный и контекстуальный художественный нарратив.
Кроме всеобъемлющего портрета художника, в фильме затронуты философские мотивы. «Высокие воды» становятся центральным образом и метафорой беспокойной эпохи, отсылающей к разрушительным наводнениям в Петербурге и цикличности времени. Главный вопрос — сможет ли творчество и культурная память устоять перед натиском этой стихии?
В фильме использованы редкие архивные съемки, неизвестные фотографии с иконами культуры (Илья Кабаков, Сергей Курехин, Юрий Темирканов, Александр Сокуров и другие), городские зарисовки и эксклюзивные кадры из мастерской Белкина и его мест силы. Юлия Бобкова сознательно избегает клише документального кино: вместо сухой биографии — живое общение, личные истории, шутки и импровизация. Тон задаёт «душевное остроумие» самого художника.
Расписание:
15 декабря, 21:30 — «Высокая вода» режиссера Юлии Бобковой. Постановщик представит ленту вместе с художником и продюсерами.
После премьеры запланированы дополнительные показы картины в кинотеатрах города.
Анатолий Белкин — художник, культуртрегер, мистификатор, участник первых выставок неофициального искусства в Ленинграде 1970-х, таких как выставки в ДК им. «Газа» (1974) и ДК «Невский» (1975). Первая персональная экспозиция состоялась в 1977 году в ДК имени Дзержинского. Одним из известнейших проектов художника считается «Золото болот» (2004) — выставка-мистификация, прошедшая в Эрмитаже, где художник создал грандиозный лжеобраз «болотной цивилизации» с использованием археологических артефактов. Белкин активно участвовал в художественной жизни Петербурга, был основателем и первым главным редактором журналов «Собака.ru» и «Вещь.doc». Его работы представлены в коллекциях Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, музея истории Петербурга, а также в зарубежных институтах, таких как Stedelik Museum (Амстердам) и Zimmerli Art Museum (США).
