Эксклюзив Собака.ru! Показываем уникальные кадры из дока «Анатолий Белкин. Высокая вода» — к предстоящей премьере в «Авроре»

15 декабря в кинотеатре «Аврора» состоится премьера документального фильма о художнике Анатолии Белкине «Высокая вода» Юлии Бобковой. Режиссер выступит вместе с отцом-основателем Собака.ru, а также продюсерами картины Наталией Опалевой и Станиславом Ершовым.

Док «Высокая вода» — это живописное киноэссе, снятое во время подготовки к персональной выставке Белкина в Эрмитаже «Карпаччо, высокая вода». Экспозиция стала отправной точкой для путешествия по глобальной истории и философских размышлений о природе творчества, личности художника и способности искусства противостоять «высоким водам» — разрушительной стихии.