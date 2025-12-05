Макар Хлебников, Юлия Снигирь и Сергей Гилев в семейной драме о моральной дилемме «Маяк»

Подросток из боксерского колледжа Егор заботится о младшем брате с ДЦП, пока родители работают. Его обычная жизнь рушится, когда он влюбляется в новую молодую преподавательницу. Желание быть с ней вступает в жестокий конфликт с семейным долгом. Непростой выбор приводит семью к трагедии, из которой, кажется, нет выхода. Но всегда есть маяк ― нужно только уметь его зажечь.