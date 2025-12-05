Макар Хлебников, Юлия Снигирь и Сергей Гилев в семейной драме о моральной дилемме «Маяк»

Показываем первый тизерный ролик.
Подросток из боксерского колледжа Егор заботится о младшем брате с ДЦП, пока родители работают. Его обычная жизнь рушится, когда он влюбляется в новую молодую преподавательницу. Желание быть с ней вступает в жестокий конфликт с семейным долгом. Непростой выбор приводит семью к трагедии, из которой, кажется, нет выхода. Но всегда есть маяк ― нужно только уметь его зажечь.
Сценарий писали финалист премии «Большая книга» за роман «Выше ноги от земли» Михаил Турбин и Михаил Шульман ― автор «Улицы Шекспира». Режиссером выступила участница международных кинофестивалей Иля Малахова, а оператором ― Наталья Макарова («Воздух»). Производство: Продюсерская компания «Среда» для Okko
В ролях: Евгений Кунцевич, Макар Хлебников, Марина Васильева, Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Анна Осипова, Анастасия Имамова, Антон Шпиньков, Ольга Смирнова, Яна Сексте, Владимир Капустин, Эльшан Алескеров и другие.
Премьерный показ первых эпизодов сериала состоялся в рамках внеконкурсной программы фестиваля актуального российского кино «Маяк» в Геленджике в октябре 2025 года.
12+
