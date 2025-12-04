Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

«Собачий» тизер дня: смотрим первый ролик комедии «Жека Рассел» со звездой «Аутсорса» Эльдаром Калимулиным

Что делать, если начальница практикует магию и превратила вас в пса? Рассказывает (и показывает) тихоня-бухгалтер Женя, запертый в теле питомца.

Женя — классический офисный тихоня: аккуратно ведет бухгалтерию, украдкой влюблен в коллегу Алису и мужественно терпит свою руководительницу, которая, как внезапно выясняется, не понаслышке знакома с магией. Поняв, что Женя раскрыл ее секрет, она в панике превращает его в собаку. Теперь герою приходится решать человеческие проблемы собачьими лапами. Жека вмешивается в личную жизнь Алисы, полностью переворачивает судьбу девушки и пытается исправить положение собственными лапами.

Шоураннером проекта выступил Илья Кулик («Полицейский с Рублевки»). В главных ролях новой комедии режиссера Виталия Дудника: Эльдар Калимулин, Виктория Агалакова, Никита Плахотнюк, Екатерина Климова, Алексей Маклаков, Сергей Новосад, Елизавета Смирнова, Марина Клещева, Евгений Рощин и другие.

Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре «Кион» этой зимой.

