Завершены съемки фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

28 ноября стало известно, что съемки картины «Голодные игры: Рассвет жатвы» подошли к концу — об этом Джейкобсон сообщила в социальных сетях. Фильм станет вторым приквелом франшизы и основан на одноименной книге Сьюзен Коллинз, вышедшей в 2025 году.

Сюжет перенесет зрителей за 24 года до событий оригинальных фильмов с Дженнифер Лоуренс и продолжит линию, начатую в «Балладе о змеях и певчих птицах». История сосредоточена на 50-х «Голодных играх», где число участников было удвоено: вместо 24 трибьютов на арену отправили 48. Центральным персонажем станет 16-летний Хеймитч из Дистрикта 12, которому предстоит выживать в условиях, более жестоких, чем когда-либо.

Режиссером выступил Френсис Лоренс, сценарий написал Билли Рэй. Продюсерскую группу составили сам Лоренс, Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон из Color Force, а исполняющим продюсером назначен Кэмерон МакКономи.

В актерском составе заявлены Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фэннинг, Рэйф Файнс, Эдвин Рюдинг, Келвин Харрисон-мл., Майя Хоук, Джесси Племонс, Билли Портер, Лили Тейлор, Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван.

Пятый сезон «Очень странных дел», «Бугония» Лантимоса и «Дракула» Бессона, байопик легенды мюзиклов в режиссуре Ричарда Линклейтера «Голубая луна», «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, возвращение «Черного облака» и ромком с петербургским провенансом «Походу любовь»: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.