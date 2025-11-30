Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

Тарантино выпустил вырезанную главу из «Убить Билла» в формате анимации внутри Fortnite

Квентин Тарантино представил анимированную версию главы, которая не вошла в первую часть фильма, создав короткометражку на движке Unreal Engine с использованием ассетов Fortnite.

Epic Games объявила о запуске короткометражного проекта «Месть Юки» —  анимационной экранизации главы из сценария первой части «Убить Билла», которая была исключена из финального монтажа. В центре сюжета — столкновение Беатрикс Киддо с Юки Юбари, сестрой Гого Юбари.

Тарантино лично поставил эпизод, работая на базе Unreal Engine 5 и применяя модели из Fortnite. Беатрикс Киддо озвучила Ума Турман, исполнившая главную роль в оригинальных фильмах.

Показ «Мести Юки» состоится в Fortnite 30 ноября в 22:00 по московскому времени. Специальная вкладка для просмотра появится в меню игры за полчаса до начала. Продолжительность анимационного эпизода составит около семи с половиной минут.

Короткометражка также войдет в расширенную версию дилогии «Убить Билла: Кровавая история целиком» (Kill Bill: The Whole Bloody Affair). В ряде кинотеатров США, Канады и Великобритании ее будут показывать в комплекте с обеими частями фильма, начиная с 5 декабря.

«Я написал сценарий и снял "Убить Билла" как один фильм, и я так рад дать фанатам возможность увидеть его в таком формате. Лучший способ посмотреть фильм — это кинотеатр с великолепной 70-миллиметровой или 35-миллиметровой пленкой. Кровь и кишки на большом экране во всей красе!», — поделился режиссер. 

