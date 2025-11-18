Михаил Галустян, Илья Куруч, Слава Копейкин и Тимур Батрутдинов — на обложках ноябрьских номеров Собака.ru в Самаре, Сочи, Краснодаре и Уфе!

Все актеры — звезды новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика», который уже 11 декабря появится на экранах в кино, а затем в новогоднюю ночь на самом канале. Флеш-рояль актеров (как назвали их наши коллеги) на четырех первых обложках — это проект региональных журналов Собака.ru и ТНТ. Михаил Галустян выходит с вау-эффектом в Сочи, Тимур Батрутдинов — в Уфе, Илья Куруч — в Самаре и Слава Копейкин — в Краснодаре.
Концепция съемки — комната фаната новогоднего фильма ТНТ, в котором советская классика миксуется с мировыми хитами. Поэтому в уютной квартире с «бабушкиным ремонтом» на стенах висят постеры к фильмам Гайдая вперемешку с плакатами голливудских блокбастеров. Фотографии из серии Собака.ru рекомендует рассматривать очень внимательно, поскольку можно найти пасхалки, которые порадуют настоящих синефилов!
На Михаиле: брюки, рубашка и жилет Uma Wang, обувь Dries Van Noten (все — ЦУМ)
На Илье: рубашка и галстук HUGO, брюки Burberry, ботинки и куртка Balenciaga (все — ЦУМ)
На Тимуре: рубашка, брюки и лоферы POMPEII (все — NUW Store)
На Славе: куртка и футболка Nigel Cabourn, брюки Manastash, кеды POMPEII (все — NUW Store)
Съемки дополнены эксклюзивными интервью! Михаил достаточно откровенно рассказал о своей семье и о том, как бы он провел время со своим героем Джабраилом, или, как его зовут в фильме, Фрунзиком (спойлер: не обошлось бы без застолья с тостами про любовь!). Слава — мечтает о комедийных ролях и пожаловался, что время летит слишком быстро. Тимур открылся с неожиданной стороны: оказалось, что он пишет стихи и хочет сыграть кинозлодея! А Илья дал любовный совет и раскрыл секрет своей зоны комфорта.
Полные интервью с героями читайте в ноябрьских номерах и на сайтах Собака.ru!
Фотограф: Дарья Малышева
Стилист: Иван Фадеев
Сет-дизайнер: Анастасия Панкратова
MUAH: Полина Еланская
Продюсер: Роман Рык
Редактор: Светлана Некрасова
Ассистент стилиста: Луиза Евтихиева
Ассистент сет-дизайнера: Ольга Рогазянская
Гаффер: Иван Вахляев
Ретушь: Жанна Галай
12+
