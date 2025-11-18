Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • Что смотреть дома
Кино и сериалы

Поделиться:

Михаил Галустян, Илья Куруч, Слава Копейкин и Тимур Батрутдинов — на обложках ноябрьских номеров Собака.ru в Самаре, Сочи, Краснодаре и Уфе!

Все актеры  звезды новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика», который уже 11 декабря появится на экранах в кино, а затем в новогоднюю ночь на самом канале. Флеш-рояль актеров (как назвали их наши коллеги) на четырех первых обложках — это проект региональных журналов Собака.ru и ТНТ. Михаил Галустян выходит с вау-эффектом в Сочи,  Тимур Батрутдинов  в Уфе, Илья Куруч  в Самаре и Слава Копейкин  в Краснодаре.

Концепция съемки — комната фаната новогоднего фильма ТНТ, в котором советская классика миксуется с мировыми хитами. Поэтому в уютной квартире с «бабушкиным ремонтом» на стенах висят постеры к фильмам Гайдая вперемешку с плакатами голливудских блокбастеров. Фотографии из серии Собака.ru рекомендует рассматривать очень внимательно, поскольку можно найти пасхалки, которые порадуют настоящих синефилов!

На Михаиле: брюки, рубашка и жилет Uma Wang, обувь Dries Van Noten (все — ЦУМ)

На Михаиле: брюки, рубашка и жилет Uma Wang, обувь Dries Van Noten (все — ЦУМ)

Илья Куруч. На Илье: рубашка и галстук HUGO, брюки Burberry, ботинки и куртка Balenciaga (все — ЦУМ)

На Илье: рубашка и галстук HUGO, брюки Burberry, ботинки и куртка Balenciaga (все — ЦУМ)

На Тимуре: рубашка, брюки и лоферы POMPEII (все — NUW Store)

На Тимуре: рубашка, брюки и лоферы POMPEII (все — NUW Store)

На Славе: куртка и футболка Nigel Cabourn, брюки Manastash, кеды POMPEII (все — NUW Store)

На Славе: куртка и футболка Nigel Cabourn, брюки Manastash, кеды POMPEII (все — NUW Store)

Съемки дополнены эксклюзивными интервью! Михаил достаточно откровенно рассказал о своей семье и о том, как бы он провел время со своим героем Джабраилом, или, как его зовут в фильме, Фрунзиком (спойлер: не обошлось бы без застолья с тостами про любовь!). Слава — мечтает о комедийных ролях и пожаловался, что время летит слишком быстро. Тимур открылся с неожиданной стороны: оказалось, что он пишет стихи и хочет сыграть кинозлодея! А Илья дал любовный совет и раскрыл секрет своей зоны комфорта. 

На Михаиле: рубашка Saint Laurent (ЦУМ)

На Михаиле: рубашка Saint Laurent (ЦУМ)

На Славе: рубашка Drole de Monsieur, джинсы Meanswhile, лоферы POMPEII (все — NUW Store)

На Славе: рубашка Drole de Monsieur, джинсы Meanswhile, лоферы POMPEII (все — NUW Store)

На Илье: рубашка и галстук HUGO, брюки Burberry, ботинки и куртка Balenciaga (все — ЦУМ)

На Илье: рубашка и галстук HUGO, брюки Burberry, ботинки и куртка Balenciaga (все — ЦУМ)

На Тимуре: поло Drole de Monsieur (NUW Store)

На Тимуре: поло Drole de Monsieur (NUW Store)

Полные интервью с героями читайте в ноябрьских номерах и на сайтах Собака.ru!

Фотограф: Дарья Малышева

Стилист: Иван Фадеев

Сет-дизайнер: Анастасия Панкратова

MUAH: Полина Еланская

Продюсер: Роман Рык

Редактор: Светлана Некрасова

Ассистент стилиста: Луиза Евтихиева

Ассистент сет-дизайнера: Ольга Рогазянская

Гаффер: Иван Вахляев

Ретушь: Жанна Галай

 

12+

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Что смотреть дома
Люди:
Илья Куруч, Михаил Галустян

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: