Михаил Галустян, Илья Куруч, Слава Копейкин и Тимур Батрутдинов — на обложках ноябрьских номеров Собака.ru в Самаре, Сочи, Краснодаре и Уфе!

Все актеры — звезды новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика», который уже 11 декабря появится на экранах в кино, а затем в новогоднюю ночь на самом канале. Флеш-рояль актеров (как назвали их наши коллеги) на четырех первых обложках — это проект региональных журналов Собака.ru и ТНТ. Михаил Галустян выходит с вау-эффектом в Сочи, Тимур Батрутдинов — в Уфе, Илья Куруч — в Самаре и Слава Копейкин — в Краснодаре.

Концепция съемки — комната фаната новогоднего фильма ТНТ, в котором советская классика миксуется с мировыми хитами. Поэтому в уютной квартире с «бабушкиным ремонтом» на стенах висят постеры к фильмам Гайдая вперемешку с плакатами голливудских блокбастеров. Фотографии из серии Собака.ru рекомендует рассматривать очень внимательно, поскольку можно найти пасхалки, которые порадуют настоящих синефилов!