Томасин МакКензи и Энсел Эльгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши

Компании Wayfarer Studios, Hyde Park Entertainment и Mad Chance Productions запустили производство картины, посвященной отношениям Одри Хепберн и Юбера де Живанши, сообщает Deadline.

Главные роли исполнят Томасин МакКензи («Прошлой ночью в Сохо», «Кролик Джоджо») и Энсел Эльгорт («Малыш на драйве», «Виноваты звезды»). Режиссером назначен Эйб Сильвия («Палм-Рояль»), сценарий напишет Кара Холден.

Хепберн и Живанши познакомились в 1950-е, когда оба только начинали карьеру. Дизайнер создал ее самые узнаваемые образы — от «Завтрака у Тиффани» до «Сабрины». В платьях Живанши актриса появлялась на «Оскаре» и даже на собственной свадьбе.

