Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Томасин МакКензи и Энсел Эльгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши

В Голливуде готовится фильм о 40-летней дружбе актрисы и модельера — проект получил название «Ужин с Одри».

DFree / Shutterstock.com

Компании Wayfarer Studios, Hyde Park Entertainment и Mad Chance Productions запустили производство картины, посвященной отношениям Одри Хепберн и Юбера де Живанши, сообщает Deadline.

Главные роли исполнят Томасин МакКензи («Прошлой ночью в Сохо», «Кролик Джоджо») и Энсел Эльгорт («Малыш на драйве», «Виноваты звезды»). Режиссером назначен Эйб Сильвия («Палм-Рояль»), сценарий напишет Кара Холден.

Хепберн и Живанши познакомились в 1950-е, когда оба только начинали карьеру. Дизайнер создал ее самые узнаваемые образы — от «Завтрака у Тиффани» до «Сабрины». В платьях Живанши актриса появлялась на «Оскаре» и даже на собственной свадьбе.

Призер Канн «Сират», док о съемках Балабанова «Брат навсегда» и «Мажор в Дубае», а также — полнометражное продолжение «Папиных дочек», триллер «Детка на драйве» с Тэроном Эджертоном, «Презрение» Годара на большом экране и «Хищник: Миссия "Осирис"» со звездой «Терминатора» Линдой Хэмилтон: в нашем материале рассказываем о лучших фильмах, которые вышли в официальный российский прокат.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: