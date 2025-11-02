Ариана Гранде и Джессика Лэнг появятся в 13-м сезоне «Американской истории ужасов»

Новый, 13-й сезон сериала выйдет на Хэллоуин 2026 года. В нем также появятся актеры, знакомые зрителям по предыдущим сезонам: Сара Полсон, Эван Питерс, Анджела Бассетт, Кэти Бейтс, Эмма Робертс, Билли Лурд, Габури Сидибе и Лесли Гроссман, сообщает Entertainment Weekly.

Для Арианы Гранде это будет дебют в «Американской истории ужасов», хотя она уже работала с продюсером Райаном Мерфи в комедийном слешере «Королевы крика» (2015–2016), где сыграла одну из главных ролей.

Джессика Ланг ранее заявляла, что не планирует возвращение в хоррор-шоу. «Я не снималась в нем больше десяти или двенадцати лет», — говорила актриса, отмечая, что не согласилась бы участвовать даже при приглашении в 13-й сезон.

Ланг участвовала в пяти сезонах «Американской истории ужасов», играя Констанс Лэнгдон, сестру Джуд Мартин, Эльзу Марс и Фиону Гуд. Ее последнее появление состоялось в восьмом сезоне («Апокалипсис») в 2018 году, где она вновь сыграла персонажа из первого сезона в двух эпизодах.

12-й сезон шоу вышел в сентябре 2023 года и был посвящен теме материнства, вдохновлен классическим хоррором «Ребенок Розмари». Тему 13-го сезона пока не раскрыли.

