Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

«Очень странные дела» возвращаются! Смотрим трейлер заключительного сезона

Премьера первой части сезона запланирована на ноябрь. Следующие две выйдут в декабре.

скрин из трейлера. Производство: Laps Entertainment /Monkey Massacre /Netflix

Сериал «Очень странные дела» подходит к концу — Netflix выпустил трейлер последнего пятого сезона фэнтези. В нем — изолированный в Изнанке городок Хокинс и подготовка к финальной битве с Векной. 

В официальном синопсисе действие разворачивается осенью 1987. Хокинс изранен открывшимися Разломами, а герои объединены одной целью: найти и убить Векну. Но он исчез — его местонахождение и планы неизвестны. Их миссию осложняет то, что правительство ввело в городе военный карантин и усилило охоту на Одиннадцатую, вынудив ее снова скрываться. По мере того как приближается годовщина исчезновения Уилла, нарастает тяжелое, знакомое чувство страха. Приближается последняя битва — а с ней и тьма, более мощная и смертоносная, чем все, с чем они сталкивались прежде. Чтобы положить конец этому кошмару, им понадобятся все — вся «компания» — плечом к плечу, в последний раз.

Премьера 5 сезона «Очень странных дел» на Netflix состоится в трех частях: первые четыре серии появятся 26 ноября. Следующие три серии выйдут 25 декабря, а заключительные покажут на стриминговой платформе в канун Нового года — 31 декабря. 

Увидеть трейлер можно здесь.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: