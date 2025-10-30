«Очень странные дела» возвращаются! Смотрим трейлер заключительного сезона

Сериал «Очень странные дела» подходит к концу — Netflix выпустил трейлер последнего пятого сезона фэнтези. В нем — изолированный в Изнанке городок Хокинс и подготовка к финальной битве с Векной.

В официальном синопсисе действие разворачивается осенью 1987. Хокинс изранен открывшимися Разломами, а герои объединены одной целью: найти и убить Векну. Но он исчез — его местонахождение и планы неизвестны. Их миссию осложняет то, что правительство ввело в городе военный карантин и усилило охоту на Одиннадцатую, вынудив ее снова скрываться. По мере того как приближается годовщина исчезновения Уилла, нарастает тяжелое, знакомое чувство страха. Приближается последняя битва — а с ней и тьма, более мощная и смертоносная, чем все, с чем они сталкивались прежде. Чтобы положить конец этому кошмару, им понадобятся все — вся «компания» — плечом к плечу, в последний раз.

Премьера 5 сезона «Очень странных дел» на Netflix состоится в трех частях: первые четыре серии появятся 26 ноября. Следующие три серии выйдут 25 декабря, а заключительные покажут на стриминговой платформе в канун Нового года — 31 декабря.

