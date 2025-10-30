С 6 ноября по 31 декабря в кинотеатре «Шкиперский молл» на Васильевском острове повторно покажут все части саги о Гарри Поттере — от «Философского камня» до обеих частей «Даров Смерти». Если вы не успеваете на конкретный сеанс — не беда: каждую часть будут транслировать в течение целой недели (первую часть аж 27 раз!).

Серия фильмов основана на семи романах британской писательницы Дж. К. Роулинг. На рубеже тысячелетий для целого поколения цикл стал формой эскапизма — сначала в уютный мир волшебства, а затем — в масштабную борьбу со злом. Дебютный роман был издан в 1997 году, а шесть других выпускались на протяжении последующих десяти лет. В архетипических персонажах — сироте Гарри, умнице Гермионе, мятежном Сириусе — многие находили себя, учились взрослеть и преодолевать трудности. Вместе с литературными героями юные читатели впервые знакомились с экзистенциальными темами смерти, предательства, ксенофобии, коррупции и жертвенности. Как упоминал профессор Дамблдор: «Именно наши выборы, Гарри, показывают, кто мы есть на самом деле, гораздо больше, чем наши способности».