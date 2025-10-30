В программе — надувание несносных тетушек, опыты превращения в животных, перешептывание со змеями и мрачное лицо без носа. Поп-культурный феномен нулевых и самая любимая сказка миллениалов возвращается на большие экраны. Вплоть до самого Нового года смотрим нон-стоп марафон саги о юноше-волшебнике и его друзьях. Показы пройдут в сети «Синема 5».
"Философский камень"
С 6 ноября по 31 декабря в кинотеатре «Шкиперский молл» на Васильевском острове повторно покажут все части саги о Гарри Поттере — от «Философского камня» до обеих частей «Даров Смерти». Если вы не успеваете на конкретный сеанс — не беда: каждую часть будут транслировать в течение целой недели (первую часть аж 27 раз!).
Серия фильмов основана на семи романах британской писательницы Дж. К. Роулинг. На рубеже тысячелетий для целого поколения цикл стал формой эскапизма — сначала в уютный мир волшебства, а затем — в масштабную борьбу со злом. Дебютный роман был издан в 1997 году, а шесть других выпускались на протяжении последующих десяти лет. В архетипических персонажах — сироте Гарри, умнице Гермионе, мятежном Сириусе — многие находили себя, учились взрослеть и преодолевать трудности. Вместе с литературными героями юные читатели впервые знакомились с экзистенциальными темами смерти, предательства, ксенофобии, коррупции и жертвенности. Как упоминал профессор Дамблдор: «Именно наши выборы, Гарри, показывают, кто мы есть на самом деле, гораздо больше, чем наши способности».
Программа сеансов:
- 6-12 ноября — «Гарри Поттер и философский камень» (Крис Коламбус, 2001). Гарри 11 лет, он живет в чулане под лестницей в доме родственников Дурслей. Его жизнь бесповоротно меняется, когда на пороге дома появляется великан Хагрид, который сообщает Гарри, что он — волшебник.
- 13-19 ноября — «Гарри Поттер и тайная комната» (Крис Коламбус, 2002). На втором учебном году в школе волшебства Хогвартс происходят таинственные нападения на учеников. В этом подозревают наследника Слизерина. Параллельно Гарри находит магический дневник и начинает переписываться с его владельцем.
- 20-26 ноября — «Гарри Поттер и узник Азкабана» (Альфонсо Куарон, 2004). Третий год обучения. Гарри узнает, что из самой охраняемой тюрьмы для волшебников сбежал опасный заключенный Сириус Блэк, обвиненный в предательстве его родителей. Тучи сгущаются над Хогвартсом, а герои открывают зловещие и опасные тайны прошлого.
- 27 ноября-3 декабря — «Гарри Поттер и Кубок огня» (Майк Ньюэлл, 2005). В Хогвартсе проходит Турнир Трех Волшебников — опасное соревнование между тремя школами магии. Несмотря на возрастной ценз, Гарри против его воли выбирают четвертым чемпионом. Во время испытаний раскрывается, что Волан-де-Морт вернулся.
"Дары Смерти: Часть II"
- 4-10 декабря — «Гарри Поттер и Орден Феникса» (Дэвид Йейтс, 2007). Министерство магии отказывается верить в возвращение Волан-де-Морта. В Хогвартс назначают нового преподавателя, Долорес Амбридж, которая запрещает ученикам практиковать защитные заклинания. В ответ Гарри создаёт подпольный кружок «Отряд Дамблдора».
- 11-17 декабря — «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (Дэвид Йейтс, 2009). Дамблдор начинает частые занятия с Гарри, чтобы показать ему прошлое Волан-де-Морта и раскрыть его главный секрет: чтобы стать бессмертным, он создал семь крестражей — предметов, в которых скрыл части своей души. Тем временем к Гарри попадает старый учебник по зельеварению некого Принца-полукровки.
- 18-24 декабря — «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» (Дэвид Йейтс, 2010). Гарри, Рон и Гермиона не возвращаются в Хогвартс, а отправляются в опасное путешествие, чтобы найти и уничтожить оставшиеся крестражи Волан-де-Морта. Они сталкиваются с преследованиями, предательством и узнают легенду о Дарах Смерти.
- 25-31 декабря — «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (Дэвид Йейтс, 2011). Финальная битва происходит в Хогвартсе. Гарри раскрывает тайну своего существования и жертвует собой.
