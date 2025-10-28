Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Пятый элемент» Люка Бессона выйдет в повторный кинопрокат

Увидеть блокбастер на больших экранах можно с 18 декабря.

"Пятый элемент"
Gaumont /Hollywood Digital /The Magic Camera Company /Vision Crew Unlimited /Digital Domain

"Пятый элемент"

Действие фантастического боевика Люка Бессона разворачивается в XXII веке. По случайности бывший майор спецназа и в настоящем таксист Корбен Даллас (Брюс Уиллис) втягивается в спасение Земли от атаки смертоносной космической сущности. Вместе с инопланетянкой Лилу (Милла Йовович) герою необходимо спасти четыре мистических камня, чтобы спасти человечество. 

Культовая картина конца 90-х родилась из безумной идеи подростка. Так, вселенную «Пятого элемента» режиссер придумал еще в 10 лет от скуки, а писать сценарий начал уже в 16 лет. Первая версия рассказывала о «пустышке» по имени Залтман Блерос, который попадает на курорт Club Med на планете Флостон Парадайз, где встречает «песчаную девушку» Лилу. Работа над проектом продолжалась еще долгие годы, к 1991 в сценарии насчитывалось 400 страниц. 

Узнаваемую эстетику футуристического фэнтези Бессон собрал вместе с известными иллюстраторов комиксов: Жаном «Мебиусом» Жиро, Жаном-Клодом Мезьером.  Костюмы для картины создан кутюрье Жан-Поль Готье. Специально для этого модельер придумал около тысячи новых образов. Fun fact: самый узнаваемый из них, комбинезон Лилу из белых термоповязок, был создан в последнюю минуту. 

В «Пятом элементе» сыграли Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гари Олдман, Иэн Холм, Люк Перри и Крис Такер. Оператором выступил Тьерри Арбогаст, а музыку написал композитор Эрик Серра.

Повторным прокатом занялась компания A-One.

