Мария Мацель, Филипп Янковский и Кузьма Котрелев сыграли в продолжении детективного триллера «Черное облако»

Прошло ровно полгода с момента событий первого сезона. Оксана (Марьяна Спивак) живет в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра (Кирилл Кяро) и ничего не помнит о том, что натворила. Оксана смутно подозревает, что ее привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное для нее, что эта способность, видимо, передалась ее дочери (Мария Мацель). Задача Оксаны ― вспомнить все, что она натворила, и сделать сложный выбор ― пойти на поводу у чувства вины и покончить с собой или попытаться помочь своей дочери.