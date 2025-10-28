Мария Мацель, Филипп Янковский и Кузьма Котрелев сыграли в продолжении детективного триллера «Черное облако»

Второй сезон проекта режиссера «Игры на выживание» Карена Оганесяна о девушке Оле (Мацель), чья ненависть материализуется в реальность.
Прошло ровно полгода с момента событий первого сезона. Оксана (Марьяна Спивак) живет в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра (Кирилл Кяро) и ничего не помнит о том, что натворила. Оксана смутно подозревает, что ее привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное для нее, что эта способность, видимо, передалась ее дочери (Мария Мацель). Задача Оксаны ― вспомнить все, что она натворила, и сделать сложный выбор ― пойти на поводу у чувства вины и покончить с собой или попытаться помочь своей дочери.
В касте второго сезона сериала Карена Оганесяна: Марьяна Спивак, Мария Мацель, Филипп Янковский, Алексей Розин, Кирилл Кяро, Александра Урсуляк, Анна Снаткина, Светлана Камынина, Дарья Коныжева, Ангелина Пахомова, Кристина Кузьмина, Павел Чернышев, Людмила Чиркова, Кузьма Котрелев, Сергей Новосад. Оператором выступил Сергей Прекраснов, а за сценарий и продакшн отвечала Дарья Грацевич.
Премьера продолжения детективного триллера состоится 28 ноября на Okko.
18+
Комментарии (0)