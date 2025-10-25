Подведены итоги кинофестиваля «Послание к человеку»

Картина «Поля падения» рассказывает о месте на севере России, куда падают отработанные ступени ракет, запускаемых с Плесецка. В основу фильма легли архивные кадры 2000-х годов, снятые местным сборщиком металлолома по прозвищу Чечен. Кроме главной награды, лента получила диплом студенческого жюри «За ироничный, честный и чуткий рассказ, который остается с нами после освоения космоса». Победа в международном конкурсе принесла фильму приз в размере 250 тысяч рублей.

Жюри фестиваля также вручило три специальных приза «Серебряный кентавр» (по 100 тысяч рублей). Их получили:

«Завтра дождя не будет» Марии Триго Тейшейры (Португалия, Германия) — за эмоциональное выражение через новый язык анимации;

«Городской дуэт» Юэ Хунюя (Китай) — за силу визуального образа и оригинальную трактовку культурных мотивов;

«Гражданин заключенный» Хесама Эслами (Иран) — за личное прочтение темы электронной слежки в Тегеране.

В национальном конкурсе два «Серебряных кентавра» получили фильмы «Приключения реального самурая в мире катастроф» Лиды Канашовой — за художественную честность и веру в будущее (100 тысяч рублей), и «Двери закрываются» Яны Исаенко — за актуальность темы и режиссерское решение (50 тысяч рублей).

Фильм Канашовой о 9-летнем мальчике, преодолевающем тяжелые болезни, также отмечен призами почетного президента фестиваля Михаила Литвякова и генерального партнера. Картина Исаенко о хоре работников московского метро получила дополнительный приз прессы — «За отражение большой истории в судьбах простых людей».

Среди других отмеченных работ — фильм Константина Атаманюка «Вера Вишева» («За фиксацию парадоксов современной жизни») и экспериментальная лента «Сто лет спустя» Кристофа Жирарде (Германия), удостоенная «Серебряного кентавра» и 100 тысяч рублей в конкурсе In Silico.

Дипломы получили короткометражки «Секретная система недопонимания — 2» Никиты Спиридонова, «Как лошади под дождем» Николаса Шмидта и «Старый дом» Любови Корлыхановой. Жюри прессы отметило фильм «Грациано: история отшельника» Йозефин ван дер Альст (Бельгия, Германия) «За грациозность художественного высказывания».

35-й фестиваль «Послание к человеку» открылся 17 октября российской премьерой фильма Вернера Херцога «Слоны-призраки» и завершится 25 октября показом фильмов-победителей в киноцентре «Дом Кино». После этого показы продолжатся до 30 октября на площадке «Небесного кинотеатра» на Левашовском хлебозаводе. В этом году на конкурс было подано около 3000 заявок из 96 стран, из которых в программу вошли 82 картины. Президент фестиваля — режиссер Алексей Учитель.