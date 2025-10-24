«Поле чудес» — 35 лет! Культуролог и философ объясняют феномен шоу (через теорию симулякров и ритуал коллективной терапии!)

Елена Костылева

аспирантка центра практической философии «Стасис» Европейского университета, психоаналитик

«“Поле чудес” — не просто передача, а ключевой институт психической стабильности, настоящий социальный аппарат по переработке коллективной тревоги. Представьте себе: девяностые, все меняется, заканчивается власть коммунистической партии, а по пятницам люди садятся перед телевизором и попадают в ритуал коллективной терапии.

Здесь важна фигура ведущего: он был “контейнером”, в который миллионы зрителей могли поместить свои страхи и надежды, таким “идеальным отцом”. В мире, где все непредсказуемо, его постоянство было лекарством. Он — тот, кто всегда улыбается, принимает твой странный подарок из глубинки и обходится с тобой справедливо.

Программа с самого начала как бы говорит нам: мы все здесь немного дурачки, мы верим в волшебство на “поле чудес в стране дураков”. Она не осуждает эту наивную, детскую веру — наоборот, легализует ее. Участник игры — это и есть Буратино: он приезжает из своего городка, чтобы отгадать буквы и надеется на золотой ключик.

Но самое интересное — процесс игры. Барабан, где можно все потерять — это же чистые ужас и паранойя. Медленное угадывание слова по буквам — попытка собрать из осколков хотя бы какой-то смысл. Победа в этой игре — не столько выигрыш автомобиля, сколько момент катарсиса. Ты прошел через хаос, собрал слово, и символический отец Якубович признал тебя и трансформировал твои сырые аффекты — зависть, жадность и страх — в облагороженные и разделенные с обществом переживания.

“Поле чудес” было для постсоветского человека машиной по производству смысла и стабильности. Ритуалом, где можно почувствовать, что ты не один в этой огромной, непонятной стране. Таким образом, феномен этого шоу раскрывается как механизм для обработки и символизации архаических тревог. Это институт, предоставляющий обществу сценарий для безопасного проживания травматического перехода от советской коллективности к новой, непонятной реальности, позволяя через миф о Буратино сохранить веру в чудо — и одновременно с ней расстаться»