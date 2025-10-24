Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

В «Невском Центре» смонтировали шестиметровую фигуру Алисы из Страны чудес

Инсталляция парит под потолком атриума между этажами, Алиса будто только что провалилась в кроличью нору и застыла на пути в Страну чудес. Фигура сделана из бумаги и картона в технике low poly, что придает ей эффект цифровой 3D-модели. Над проектом работала команда Matopaper совместно с ТНТ — к выходу нового музыкального фильма «Алиса в Стране чудес», современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром-Медиа Холдинг»

В Стране чудес времени не существует, а солнце всегда в зените. Случайно попав туда, пятнадцатилетняя Алиса встречает среди жителей своих близких и друзей, но никто из них ее не узнает. Чтобы вернуться домой, ей предстоит пройти через море собственных слез, волшебный лес и смертельно опасную лавину — и, возможно, впервые обрести любовь.

Создатели проекта — компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION и «Газпром-Медиа Холдингом». В фильме снялись Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов и другие. Режиссер — Юрий Хмельницкий, автор сценария — Карина Чувикова. Фильм выходит в прокат 23 октября.

