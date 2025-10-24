В «Невском Центре» смонтировали шестиметровую фигуру Алисы из Страны чудес

Инсталляция парит под потолком атриума между этажами, Алиса будто только что провалилась в кроличью нору и застыла на пути в Страну чудес. Фигура сделана из бумаги и картона в технике low poly, что придает ей эффект цифровой 3D-модели. Над проектом работала команда Matopaper совместно с ТНТ — к выходу нового музыкального фильма «Алиса в Стране чудес», современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла.