В Петербурге пройдут смотры фестиваля новых форм кино «Культура 360»

С 5 по 7 декабря в Доме кино на Караванной, 12 пройдет фестиваль «Культура 360» — единственный в России смотр, посвященный новым форматам в аудиовизуальном искусстве. Программа соберет работы, созданные при помощи технологий виртуальной реальности, искусственного интеллекта, а также интерактивное кино и скринлайф (формат сторителлинга, где действие происходит полностью на экране компьютера, планшета или смартфона — Прим. ред.).

«Культура 360» включает конкурсные показы российских и зарубежных фильмов, отобранных в номинациях VR, интерактивное кино, скринлайф, генеративное искусство и купольные шоу. Образовательный блок соберет лекции и мастер-классы от специалистов в области кино и новых технологий. А в рамках спецпрограммы пройдут круглые столы с экспертами индустрии, презентация проектов Лаборатории новых форм кино и показы фильмов-победителей международных фестивалей.

«Технологии дают авторам новые инструменты и свежий взгляд на окружающий мир, чтобы воплощать главную цель искусства — образное осмысление действительности. Мы ищем работы, где технологии становятся органичной частью высказывания, помогающими обнаружить новые визуальные метафоры», — отмечает программный директор фестиваля Максим Никонов.

До 10 ноября оргкомитет фестиваля принимает заявки на участие с проектами, созданными в 2021–2025 годах: яркими премьерами, работы победителей международных фестивалей и смелые дебюты. Критерий отбора — «проект должен двигать прогресс кино вперед через форму, технологию, драматургию или зрительский опыт». Зарубежные участники могут принять участие дистанционно. Для участия нужно заполнить заявку.

