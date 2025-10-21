На ТВ-3 выйдут три сезона мистического детектива «Тайный знак»

В Москве стартовали съемки заключительной части сериала о паранормальных способностях: всего в проекте будет 24 серии, сюжетно разделенные на три главы. В первой части трилогии главные герои попадают в невероятные обстоятельства, объединенные мистикой, триллером и драмой. Во второй главе местный священник предлагает участникам тайного общества заняться восстановлением местного монастыря, в стенах которого, согласно легенде, хранятся настоящие сокровища. В третьей части сюжет приобретает международный размах: выясняется, что испытания препарата, который активирует физические и умственные способности человека, проводились не только среди участников тайного общества, но и за рубежом.
К своим ролям в проекте вернулись Матвей Барышев, Олег Чугунов, Диана Енакаева, Илья Шляга, Алексей Фатеев, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Катерина Беккер, Юлия Волкова и другие. Во второй части к кастингу присоединились Владислав Котлярский, Эльдар Лебедев, Алексей Лонгин, Карина Хисматуллина и Тамирлан Асанбеков, а в третьей части появятся Кирилл Жандаров, Дмитрий Богдан, Сергей Походаев, Ульяна Молдованова, Ефим Архипов, Глеб Брандуков, Владимир Бутенко, Никита Бухвалов, Александр Хохлов, Марсель Бакаев и Никита Паршин.
Ольга Ермакова
руководитель департамента производства телефильмов ТВ-3
«Тайный знак» — это не просто мистический сериал. Это история о взрослении, выборе и границах дозволенного. Мы бережно сохранили суть оригинала начала 2000-х — переплетение подростковых и взрослых линий, тему моральных запретов, — и дополнили ее сегодняшними смыслами. В мире, где особенно важно уметь фильтровать противоречивую информацию и брать ответственность за себя».
Комментарии (0)