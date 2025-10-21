На ТВ-3 выйдут три сезона мистического детектива «Тайный знак»

В Москве стартовали съемки заключительной части сериала о паранормальных способностях: всего в проекте будет 24 серии, сюжетно разделенные на три главы. В первой части трилогии главные герои попадают в невероятные обстоятельства, объединенные мистикой, триллером и драмой. Во второй главе местный священник предлагает участникам тайного общества заняться восстановлением местного монастыря, в стенах которого, согласно легенде, хранятся настоящие сокровища. В третьей части сюжет приобретает международный размах: выясняется, что испытания препарата, который активирует физические и умственные способности человека, проводились не только среди участников тайного общества, но и за рубежом.