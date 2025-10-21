Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

На ТВ-3 выйдут три сезона мистического детектива «Тайный знак»

В Москве стартовали съемки заключительной части сериала о паранормальных способностях: всего в проекте будет 24 серии, сюжетно разделенные на три главы. В первой части трилогии главные герои попадают в невероятные обстоятельства, объединенные мистикой, триллером и драмой. Во второй главе местный священник предлагает участникам тайного общества заняться восстановлением местного монастыря, в стенах которого, согласно легенде, хранятся настоящие сокровища. В третьей части сюжет приобретает международный размах: выясняется, что испытания препарата, который активирует физические и умственные способности человека, проводились не только среди участников тайного общества, но и за рубежом.

Фото предоставлено пресс-службой ТВ-3
Фото предоставлено пресс-службой ТВ-3
Фото предоставлено пресс-службой ТВ-3
Фото предоставлено пресс-службой ТВ-3

К своим ролям в проекте вернулись Матвей Барышев, Олег Чугунов, Диана Енакаева, Илья Шляга, Алексей Фатеев, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Катерина Беккер, Юлия Волкова и другие. Во второй части к кастингу присоединились Владислав Котлярский, Эльдар Лебедев, Алексей Лонгин, Карина Хисматуллина и Тамирлан Асанбеков, а в третьей части появятся Кирилл Жандаров, Дмитрий Богдан, Сергей Походаев, Ульяна Молдованова, Ефим Архипов, Глеб Брандуков, Владимир Бутенко, Никита Бухвалов, Александр Хохлов, Марсель Бакаев и Никита Паршин.

Ольга Ермакова

руководитель департамента производства телефильмов ТВ-3

«Тайный знак» — это не просто мистический сериал. Это история о взрослении, выборе и границах дозволенного. Мы бережно сохранили суть оригинала начала 2000-х — переплетение подростковых и взрослых линий, тему моральных запретов, — и дополнили ее сегодняшними смыслами. В мире, где особенно важно уметь фильтровать противоречивую информацию и брать ответственность за себя».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: