HBO объявил состав актеров третьего сезона «Эйфории»

Сериал HBO, созданный Сэмом Левинсоном, вернется весной 2026 года с восемью новыми эпизодами. В третьем сезоне к актёрскому составу присоединились Белла Подарас, Билл Боднер, Келли Райс, Коллин Кэмп, Гидеон Адлон, Хемки Мадера, Гомер Гир, Джек Топалян, Джессика Блэр Херман, Кваме Паттерсон, Мэдисон Томпсон, Мэттью Уиллиг, Ребекка Пиджен и Сэм Траммелл, сообщает Variety.

Зендая, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Алекса Деми и другие вернутся к своим прежним ролям. В новых сериях ожидается временной скачок: сюжет покажет жизнь героев после окончания старшей школы.

Остин Абрамс, Алжи Смит и Сторм Рид (которая в ноябре сообщила, что ее персонаж, сестра Руты Джиа, не появится в третьем сезоне) в списке актеров отсутствуют. Барби Феррейра, сыгравшая Кэт, покинула проект в августе 2022 года.

Второй сезон «Эйфории» вышел в феврале 2022 года. Съемки третьего сезона, начавшиеся в 2023 году, задержались из‑за забастовок и смерти актёра Ангуса Клауда (Феско), который скончался в возрасте 25 лет.

