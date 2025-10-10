Стали известны лауреаты IV фестиваля актуального авторского кино «Маяк»

С 4 по 9 октября в Геленджике прошел четвертый форум актуального российского кино «Маяк». Рассказываем, кого в 2025 году выбрали лучшим режиссером, какое кино самым актуальным и какой дебют многообещающим.
"Здесь был Юра"
В основном конкурсе «Маяка» показали 10 полнометражных фильмов: драму «Здесь был Юра» Сергея Малкина с Константином Хабенским, анимационный фильм «На выброс» Константина Бронзита (это первый полнометражный мультфильм в конкурсе «Маяка»), якутскую новую волну в «Прозрачных землях» Дмитрия Давыдова и хорроре «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой. В конкурсе короткого метра собрали 8 картин: «Беги, река!» Анастасии Остапенко, «Галлюцинат» Веты Гераськиной, «Животные» Родригу Рибейру, «Игра в прятки» Амета Савенко, «Колыбель» Антона Веретенникова, «Не отрывай глаза» Анны Медниковой и «Складки» Катерины Скакун.
«Пожалуй, это самая разнообразная программа «Маяка» за три года: дебютанты соседствуют в ней с мастерами уровня Светланы Проскуриной, впервые в конкурсе и полнометражный мультфильм — «На выброс» дважды номинанта «Оскара» Константина Бронзита, современная сказка и важное экологическое и гуманистическое послание», — рассказал программный директор фестиваля «Маяк» Стас Тыркин.
Во внеконкурсной программе показали «Лермонтова» Бакура Бакурадзе (байопик от режиссера «Снег в моем дворе» открыл фестиваль), «Маяк» Или Малаховой, «Летят журавли» Михаила Калатозова и российскую премьеру «Новой волны» Ричарда Линклейтера.
Фейерверки днём
Победители фестиваля «Маяк-2025»:
Гран-при
«Здесь был Юра», режиссер Сергей Малкин
Лучшая режиссерская работа
Соня Райзман, «Картины дружеских связей»
Лучший дебют
«Фейерверки днем», режиссер Нина Волова
Лучшая мужская роль
Константин Хабенский, «Здесь был Юра»
Лучшая женская роль
Мария Карпова, «Картины дружеских связей»
Лучшая операторская работа
Олег Лукичев, «Над вечным покоем»
Лучший сценарий
Екатерина Тирдатова, «Над вечным покоем»
Лучший короткометражный фильм
«Игра в прятки», режиссер Амет Савенко
Особое упоминание жюри конкурса короткометражных фильмов
«Складки», режиссер Катерина Скакун
