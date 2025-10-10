Стали известны лауреаты IV фестиваля актуального авторского кино «Маяк»

В основном конкурсе «Маяка» показали 10 полнометражных фильмов: драму «Здесь был Юра» Сергея Малкина с Константином Хабенским, анимационный фильм «На выброс» Константина Бронзита (это первый полнометражный мультфильм в конкурсе «Маяка»), якутскую новую волну в «Прозрачных землях» Дмитрия Давыдова и хорроре «Присутствие» Аполлинарии Дегтяревой. В конкурсе короткого метра собрали 8 картин: «Беги, река!» Анастасии Остапенко, «Галлюцинат» Веты Гераськиной, «Животные» Родригу Рибейру, «Игра в прятки» Амета Савенко, «Колыбель» Антона Веретенникова, «Не отрывай глаза» Анны Медниковой и «Складки» Катерины Скакун.

«Пожалуй, это самая разнообразная программа «Маяка» за три года: дебютанты соседствуют в ней с мастерами уровня Светланы Проскуриной, впервые в конкурсе и полнометражный мультфильм — «На выброс» дважды номинанта «Оскара» Константина Бронзита, современная сказка и важное экологическое и гуманистическое послание», — рассказал программный директор фестиваля «Маяк» Стас Тыркин.

Во внеконкурсной программе показали «Лермонтова» Бакура Бакурадзе (байопик от режиссера «Снег в моем дворе» открыл фестиваль), «Маяк» Или Малаховой, «Летят журавли» Михаила Калатозова и российскую премьеру «Новой волны» Ричарда Линклейтера.