Константин Хабенский и звезда «Happy End» и «Панических атак» Лена Тронина сыграют в «Казино» — драме о столичном игорном бизнесе 90-х

1991-й год, развал Советского Союза. Время, когда в страну пришла свобода, и каждый распорядился ею, как сумел. В центре столицы англичане открывают элитное казино. Каждый вечер там собирается обеспеченная публика, звезды и политики, бандиты и коммерсанты, чтобы решать судьбы человечества. Шампанское и деньги текут рекой, в то время как простой народ продает последнее, чтобы прокормиться.

Перспективная студентка Мехмата МГУ Маша — в кризисе: наука никому не нужна, зато очень нужны деньги. Приехав в родной Новосибирск навестить отца, Маша узнает, что квартиры у них больше нет, а семья в долгах. Тогда она бросает учебу и устраивается работать крупье в казино. Получив задание от управляющей, Маша знакомится с амбициозным предпринимателем Мавриным и, постепенно забывая про свои принципы, втягивается в интригующий, но опасный мир, в котором каждый выживает как может.