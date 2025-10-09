Константин Хабенский и звезда «Happy End» и «Панических атак» Лена Тронина сыграют в «Казино» — драме о столичном игорном бизнесе 90-х

Съемки новой драмы о 90-х стартовали накануне в Москве и в дальнейшем пройдут в Ярославле и Пущино. Предполагаемый релиз на платформе Кинопоиска — в 2026 году.
1991-й год, развал Советского Союза. Время, когда в страну пришла свобода, и каждый распорядился ею, как сумел. В центре столицы англичане открывают элитное казино. Каждый вечер там собирается обеспеченная публика, звезды и политики, бандиты и коммерсанты, чтобы решать судьбы человечества. Шампанское и деньги текут рекой, в то время как простой народ продает последнее, чтобы прокормиться.
Перспективная студентка Мехмата МГУ Маша — в кризисе: наука никому не нужна, зато очень нужны деньги. Приехав в родной Новосибирск навестить отца, Маша узнает, что квартиры у них больше нет, а семья в долгах. Тогда она бросает учебу и устраивается работать крупье в казино. Получив задание от управляющей, Маша знакомится с амбициозным предпринимателем Мавриным и, постепенно забывая про свои принципы, втягивается в интригующий, но опасный мир, в котором каждый выживает как может.
Константин Хабенский
Драму режиссера Алексея Кузмиан-Тарасова («Неверные» и «Фейк») снимают по сценарию Никиты Попова, Максима Жегалина и Евгения Керова. В творческой команде также: оператор-постановщик Александр Пономарёв, художник-постановщик Никита Трубецкой, художник по костюмам Мария Швачкина, художник по гриму Анастасия Рамля и художник по реквизиту Алена Беляева. Шоураннероми выступили Александра Ремизова ( «Нулевой пациент», «Монастырь» и «Игры») и Ольга Филипук.
«На создание проекта "Казино" меня вдохновил рассказ реальной женщины. О времени, о её жизни в это время, и конечно, о том, как она попала на работу казино. Мне стало интересно исследовать, как во времена вседозволенности и погони за деньгами, девушка с блестящим карьерным потенциалом решила бросить учёбу и пойти работать крупье, чтобы просто выжить. Именно эта драма человеческой жизни на фоне исторических событий, когда свобода обернулась жестокой реальностью, легла в основу проекта о Маше и ее окружении. Герои абсолютно по-разному проходят через непростое время глобальных перемен и начале нового мира в России», — рассказывает продюсер Александра Ремизова.
16+
Комментарии (0)