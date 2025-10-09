Анатолий Белкин, японский авангард и бурлеск в 92 года: в Петербурге покажут актуальное кино про искусство

Восьмой фестиваль The Art Film Festival снова соберет в Петербурге главные кинопремьеры об искусстве. Бонус этого года — док-знакомство с художником, классиком ленинградского неофициального искусства (один из самых молодых участников «газаневской культуры»), активным культуртрегером и отцом-основателем Собака.ru Анатолием Белкиным.
С 20 октября по 2 ноября в Петербурге пройдет восьмой The Art Film Festival — форум фильмов об искусстве. Проект, существующий с 2017 года, традиционно показывает мировые кинопремьеры, отмеченные на крупнейших фестивалях от Канн и Венеции до «Сандэнса». С каждым годом география проекта расширяется, в этот раз смотры пройдут также во Владимире, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми, Самаре и Новосибирске. Все фильмы представлены на языке оригинала с русскими субтитрами.
Ключевой темой сезона стала национальная самобытность. В афише — более десятка картин, раскрывающих универсальные темы через призму разных традиций.
В программе — нигерийская танцевальная драма «Дело было в Нигерии», анимация «История огня» в стиле китайской живописи тушью, фильм о 92-летней звезде бурлеска «Ча-ча-Чайнатаун», документальная лента о японских авангардистах «Пионеры японского авангарда» и мальтийский детектив «Украденный Караваджо».
Отдельный блок форума посвятили российскому искусству. В его рамках покажут документалки «Анатолий Белкин. Высокая вода» о герое неофициального советского искусства и отце-основателе Собака.ru и «Тени за кадром» о художнице-постановщице Мосфильма Людмиле Кусаковой.
Одним из центральных событий станет премьера мокьюментари «Это лучшее, что у нас есть» — кинодебюта The Art Newspaper Russia. Фильм-альманах, снятый по мотивам одноименной выставки в ММОМА, представит звездный пул российских артистов: Илью Кабакова, Алину Глазун, Антона Лапенко, Алису Кретову и других.
В планах The Art Film Festival также спецпоказы в память о Борисе Юхананове и сайд-программа, посвященная любви к искусству, от Центра визуальной культуры Béton. Покажут четыре картины: документальный фильм о художниках Наташе и Валере Черкашиных «Черкашины. Перформанс перестройки», драма о исцеляющей силе искусства «Выставка прощения», фильм-коллаж о мастерах русской керамики «Птицы радости и печали» и картина о классике бразильской фотографии «Анна Мариани. Путешествие с фотоаппаратом».
Подробная основная и параллельная программы обновляются.
