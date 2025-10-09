Анатолий Белкин, японский авангард и бурлеск в 92 года: в Петербурге покажут актуальное кино про искусство

Одним из центральных событий станет премьера мокьюментари «Это лучшее, что у нас есть» — кинодебюта The Art Newspaper Russia. Фильм-альманах, снятый по мотивам одноименной выставки в ММОМА, представит звездный пул российских артистов: Илью Кабакова, Алину Глазун, Антона Лапенко, Алису Кретову и других.

В планах The Art Film Festival также спецпоказы в память о Борисе Юхананове и сайд-программа, посвященная любви к искусству, от Центра визуальной культуры Béton. Покажут четыре картины: документальный фильм о художниках Наташе и Валере Черкашиных «Черкашины. Перформанс перестройки», драма о исцеляющей силе искусства «Выставка прощения», фильм-коллаж о мастерах русской керамики «Птицы радости и печали» и картина о классике бразильской фотографии «Анна Мариани. Путешествие с фотоаппаратом».