Кино и сериалы

Муми-тролли покоряют Голливуд! Мультфильм снимут создатели «Вселенной Стивена» и «Губки Боба Квадратных Штанов»

Историю о добрых троллях финской художницы и писательницы Туве Янссон впервые экранизируют в США.

В Лос-Анджелесе началось производство полнометражного анимационного фильма о муми-троллях — персонажах, вдохновленных скандинавским фольклором. Они живут в идиллической Муми-долине, где с ними происходят удивительные приключения. 

Правообладатель бренда, компания Moomin Characters, и кинокомпания Annapurna объявили, что режиссером и сценаристом мультфильма станет Ребекка Шугар — автор культовой «Вселенной Стивена» и истории для «Времени приключений». Продюсером ленты выступает Джулия Пистор, известная по проектам «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Озорные анимашки». Об этом пишет Variety.

«Для нас большая честь вынести вневременное видение Туве Янссон на большой экран. Мы не можем дождаться, чтобы представить этих любимых персонажей и их подрывной дух новой аудитории», — поделились сопрезиденты анимационного подразделения Annapurna.

В основу сценария лягут оригинальные книги Туве Янссон, которые были переведены на 60 языков. Первая книга, «Маленькие тролли и большое наводнение», была опубликована в 1945 году. Прообразом Муми-тролля стал нарисованный писательницей после ссоры с братом карикатурный персонаж. Важную роль в популяризации муми-троллей сыграли комиксы, которые с 1954 года публиковала британская газета The London Evening News.

На сегодняшний день существует несколько десятков экранизаций, включая мультсериалы и полнометражные фильмы. Среди самых известных — черно-белое аниме 1969 года и популярный в России аниме-сериал 1990-х годов «Moomin» (совместное производство Японии, Финляндии и Германии). К числу недавних адаптаций относятся финско-французский полнометражный мультфильм «Муми-тролли на Ривьере», выполненный в стиле оригинальных иллюстраций Янссон, и современный CGI-мультсериал «Долина Муми-троллей», созданный при участии семьи Янссон для максимального соответствия духу первоисточника.

