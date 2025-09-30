«Человек-слон» Дэвида Линча впервые выйдет в кинопрокат в России

В 2025 году культовая драма Дэвида Линча «Человек-слон» впервые официально выйдет в широкий прокат в России. С 27 ноября трагическую и душераздирающую историю Джозефа Меррика можно будет увидеть на больших экранах. Фильм основан на реальной истории Джозефа Меррика — британца с нейрофиброматозом и синдромом Протея, который в XIX веке из-за изменявшей внешность болезни выступал в цирке-«шОУ уродов».

Главные роли исполнили Джон Херт и Энтони Хопкинс. Фильм получил 8 номинаций на «Оскар» и открыл имя режиссера Голливуду.

Картину 1980 года покажут в качественной 4К-реставрации, как с профессиональной русской озвучкой, так и в оригинале с субтитрами.

Прокатчиком выступает «Иноекино».

12+