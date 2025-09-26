Что смотреть дома на этой неделе: Педро Паскаль в ребуте «Фантастической четверки», возвращение «Медленных лошадей» и Итан Хоук в драме «Подноготная»

Фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» / The Fantastic Four: First Steps (18+)

Первый фильм новой фазы Marvel — еще одна попытка рассказать историю Фантастической четверки: с ретрофутуризмом, Педро Паскалем и Ванессой Кирби в касте и библейскими мотивами. Действие стартует на альтернативной Земле-828, живущей в сеттинге наших 1960-х. Астронавты Рид Ричардс (Паскаль), его жена Сью Шторм (Кирби), а также Бен Гримм (Эбон Мосс-Бакрак) и Джонни Шторм (Джозеф Куинн) в результате излучения получают суперспособности, которых не то, чтобы очень жаждали. К тому же Сью беременеет, а с неба вдруг является Серебряный Серфер (Джулия Гарнер), чтобы возвестить: скоро сюда прибудет местный Гаргантюа Галактус и сожрет этот мир (буквально).

Режиссером вполне оправдавшего себя по сборам ребута (уже готовится сиквел!) стал Мэтт Шекман, знакомый фанатам Marvel по «Ванде/Вижну».

С 23 сентября, iTunes, Amazon Prime Video