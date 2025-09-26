Что смотреть дома на этой неделе: Педро Паскаль в ребуте «Фантастической четверки», возвращение «Медленных лошадей» и Итан Хоук в драме «Подноготная»

А еще — семейная сага о наследниках пивовара «Дом Гиннесса», финальный сезон британского хита «Голяк», сразу две комедии с Максимом Лагашкиным, ретротриллер о ядерной угрозе «Берлинская жара» и просветительский проект «В поисках Андрея Рублева». Рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» / The Fantastic Four: First Steps (18+)
Первый фильм новой фазы Marvel — еще одна попытка рассказать историю Фантастической четверки: с ретрофутуризмом, Педро Паскалем и Ванессой Кирби в касте и библейскими мотивами. Действие стартует на альтернативной Земле-828, живущей в сеттинге наших 1960-х. Астронавты Рид Ричардс (Паскаль), его жена Сью Шторм (Кирби), а также Бен Гримм (Эбон Мосс-Бакрак) и Джонни Шторм (Джозеф Куинн) в результате излучения получают суперспособности, которых не то, чтобы очень жаждали. К тому же Сью беременеет, а с неба вдруг является Серебряный Серфер (Джулия Гарнер), чтобы возвестить: скоро сюда прибудет местный Гаргантюа Галактус и сожрет этот мир (буквально).
Режиссером вполне оправдавшего себя по сборам ребута (уже готовится сиквел!) стал Мэтт Шекман, знакомый фанатам Marvel по «Ванде/Вижну».
С 23 сентября, iTunes, Amazon Prime Video
Сериал «Подноготная» / The Lowdown, премьера (18+)
Драма о весьма своеобразном журналисте Ли Рэйбоне (Итан Хоук), который копается в темных делах родного города — в частности, преступлениях на этнической почве. В касте много звезд, в том числе Питер Динклейдж, Кайл Маклоклен, Джинн Трипплхорн и Кит Дэвид. Режиссер — Стерлин Харджо («Псы резервации»).
С 23 сентября, FX on Hulu
Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses, 6 сезон (18+)
Продолжение драмеди о молодом агенте британской разведки МИ-6 Ривере Картрайте (Джек Лауден). Напомним, из-за своей ошибки тот попал в наименее престижный отдел для «сбитых летчиков», которым руководит деспотичный и вспыльчивый Джексон Лэмб (Гари Олдман).
Шестой сезон вновь основан на книгах Мика Геррона — на этот раз это целых два романа: «Джо Кантри» и «Дом на болоте».
С 24 сентября, Apple TV+
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Виноделы», премьера (16+)
Ромком с Романом Маякиным, Еленой Подкаминской и Андреем Ургантом. Простодушному уральцу Паше (Маякин) достается в наследство от брата доля в убыточной винодельне. Вместе с сыном (Вадим Соснин) и папой (Василий Кортуков) он приезжает на юг, где выясняется, что совладельцы бизнеса — винный энтузиаст и эстет Сергей (Андрей Ургант) и его дочь (Подкаминская), с трудом удерживающая семейное дело на плаву. И они не слишком рады новым партнерам, не разбирающимся в энологии.
Режиссеры сериала — Антон Федотов («Кухня») и Мехрали Пашаев («Галя, у нас отмена!»)
С 22 сентября, СТС, Okko, «Кинопоиск»
Сериал «Рейс 314», премьера (18+)
Объявленный в розыск региональный чиновник-коррупционер (Максим Лагашкин) пытается сбежать за границу с крупной суммой. Выясняется, что он как две капли воды похож на второго пилота небольшой авиакомпании (тоже Лагашкин). Притворившись им, экс-министр попадает на рейс до Владивостока, вот только капитан судна внезапно умирает.
Проект стал режиссерским дебютом для актера Степана Абрамова («Емеля»), помогал ему Роман Батаев («Абрек»).
С 22 сентября, ТНТ, Premier, «Кинопоиск»
Сериал «Планетяне», премьера (18+)
Еще один комедийный сериал с Максимом Лагашкиным («Шторм»), вышедший на этой неделе. Вместе с Екатериной Стуловой («Первокурсницы», «Актерище») они играют семейную пару в кризисе, чьи тела похищают и копируют инопланетяне. Притворившись землянами, те пытаются разыскать сына императора, прилетевшего на планету незадолго до них. Также в шоу Урала Сафина («Остаться друзьями») снялись Ян Цапник, Алексей Розин, Марина Доможирова и другие.
С 22 сентября, ТНТ, Premier, «Кинопоиск»
Сериал «Док» / Doc, 2 сезон (18+)
История доктора Эми (Молли Паркер, «Сумасшедшая любовь», «Дэдвуд»), потерявшей память в автокатастрофе — последние восемь лет жизни оказываются для нее сплошным белым пятном. Однако врачебные навыки сохранились: так она начинает все сначала как интерн — в надежде вернуть воспоминания. Во втором сезоне Эми пытается решить незаконченную ситуацию с любовным треугольником и все-таки вернуться к прежней жизни.
Режиссером проекта выступила Ребекка Томас (сериалы «Очень странные дела» и «Архив 81»).
С 23 сентября, Fox
Сериал «Одни дома», премьера (12+)
Комедия о семействе Акимовых — четырех непоседливых детях (блогерша Алина, пранкер Женя, отличница Вика и не по годам смышленый младший Колька), которые из-за застрявших на Камчатке родителей оказываются предоставлены сами себе и, соответственно, отрываются по полной программе.
Режиссером проекта стал Алексей Романюк, ранее писавший сценарии к сериалам «Многодетство» и «Родители».
С 23 сентября, Start, Okko
Фильм «Екатерина Фурцева. Невыносимая легкость бытия» (16+)
Документальный проект о советском министре культуры Екатерине Фурцевой, ставшей в СССР героиней многочисленных анекдотов (тех, что рассказывали только на кухнях). Автором фильма-портрета выступил журналист и писатель Игорь Прокопенко, попытавшийся максимально многомерно представить свою героиню. И да, игровые вставки тут тоже есть.
С 24 сентября, Kion
Сериал «Дом Гиннесса» / House of Guinness, премьера (18+)
Историческая сага о семье и бизнесе известного пивовара — четверо его детей (Энтони Бойл, Луис Патридж, Эмили Фэрн и Фионн О’Ши) после смерти магната решают, как жить и развивать фамильное дело дальше.
Создателем выступил автор «Острых козырьков», британец Стивен Найт (готовит ребут бондианы!).
С 25 сентября, Netflix
Сериал «Голяк» / Brassic, 7 сезон (18+)
Остроумная британская комедия о похождениях и аферах мелких мошенников во главе с харизматичным Винни (придумавший проект Джозеф Гилган) заходит на финальный сезон. В нем вернутся герои Мишель Кигэн, Райана Сэмпсона, Парта Такерара, Аарона Хеффернана, Джоанн Хигсон, Стива Эветси и Бхавна Лимбачьи. А веселья и фирменного британского юмора обещают настолько много, чтобы скрасить время прощания.
С 25 сентября, Sky One
Сериал «В поисках Андрея Рублева», премьера (6+)
Если быть точнее, это не совсем сериал, а проект из четырех фильмов: два уже доступны, еще два выйдут через неделю. «В поисках Андрея Рублева» победил на фестивале Original +DOC в номинации «Оригинальная история».
Главным интервьюером проекта о знаменитом иконописце и его наследии выступила Софико Шеварднадзе, а главредом был приглашен искусствовед и старший научный сотрудник Третьяковской галереи Левон Нерсесян, один из самых известных специалистов по древнерусскому искусству. В игровой части роль Рублева исполнил актер Кирилл Кяро.
С 25 сентября, Start, «Кинопоиск», «Иви», Premier, Okko, Wink
Сериал «Непослушные» / Wayward, премьера (18+)
Тревожный мистический триллер об интернате для проблемных подростков, которым заведует зловещая директриса Линн (Тони Коллет). Вернувшаяся в родной городок детектив Алекс (Мэй Мартин, «Как же хорошо…» — она же выступила одним из сценаристов проекта) знакомится с двумя ученицами и пытается понять, что именно не так в этом учебном заведении.
С 25 сентября, Netflix
Фильм «Мой папа — медведь» (6+)
Легкая семейная комедия об 11-летней девочке Маше (Ева Смирнова) и ее отце Мише (Борис Дергачев, «Остаться друзьями») — семья приезжает в лесную глушь, в которой папа внезапно превращается в самого настоящего медведя. Теперь дочке нужно придумать, как его расколдовать — а заодно спасти от чересчур целеустремленного охотника (Роман Курцын, «Хэдшот»). Режиссером выступил Максим Максимов («Капитан Крюк»).
С 25 сентября, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Wink, Kion
Сериал «Алиса в Пограничье» / Imawa no Kuni no Arisu, 3 сезон (18+)
Продолжение экшена в популярном жанре «Игра на выживание». Безработный геймер Арису (Кэнто Ямадзаки) в первом сезоне оказался в мире, где все вынуждены участвовать в состязании, на кону которого — жизнь. В новых эпизодах он продолжает выяснять, кто же придумал этот «опыт», и пытаться вернуться домой.
С 25 сентября, Netflix
Сериал «Берлинская жара», премьера (16+)
Неделю назад мини-сериал показывали на фестивале «Новый сезон», и вот он уже добрался до киноплатформ. Действие ретродрамы о ядерной угрозе разворачивается в 1943 году, а создание атомной бомбы показано с точки зрения разведчиков. Информацию о разработке оружия в Германии пытается добыть советский агент под прикрытием Франц Хартман (Гела Месхи). Также в касте Кирилл Кяро в роли физика Вернера Гейзенберга, Алексей Филимонов, Даниил Страхов, Андрей Мерзликин, Мария Миронова и другие.
Поставил проект Евгений Лаврентьев («На краю»), шоураннером выступил Андрей Кравчук («Адмиралъ»).
С 25 сентября, Kion, Premier, Wink
Сериал «Савант» / The Savant, премьера (18+)
Обладательница «Оскара» за «Глаза Тэмми Фэй» Джессика Честейн играет в проекте очень специфического детектива — та распознает преступников по сообщениям в чатах и постам в соцсетях (основано на реальной истории!).
Также в касте Джеймс Бэдж Дейл («Дело храбрых»), Ннамди Асомуга («Грабь награбленное») и Коул Домэн («Сплетница»). Режиссер — Мэтт Хейнеман («Частная война»).
С 26 сентября, Apple TV+
Фильм «Финал» (12+)
Духоподъемная спортивная мелодрама о сборной России по волейболу, выигравшей золото Олимпиады-2012 в Лондоне в сверхдраматичном финале с Бразилией. Режиссерами выступили Петр Зеленов (до этого работавший монтажером на картинах «Движение вверх» и «Легенда №17») и братья Пресняковы (авторы сценария «Изображая жертву»). В звездном касте — Денис Шведов, Игорь Костолевский, Юлия Ильина, Сергей Безруков, Игорь Миркурбанов, Ирина Пегова и многие другие.
С 26 сентября, «Иви», Okko, Start, Kion
Сериал «Крапополис» / Krapopolis, 3 сезон (18+)
Анимационный комедийный сериал придумал Дэн Хармон, создатель «Рика и Морти». В Древней Греции люди, боги и монстры живут, как одна большая дисфункциональная семья. А еще — пытаются управлять полисом. В озвучивании сериала приняли участие Ричард Айоади («Субмарина»), Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»), Бен Стиллер и многие другие.
С 28 сентября, Fox
