Названы первые лауреаты премии «Эмми»

Лидером стала «Киностудия», получившая девять статуэток, включая награды за лучшую операторскую работу, комедийный кастинг и гостевую роль Брайана Крэнстона.

«Пингвин» одержал победу в восьми номинациях, среди которых грим, визуальные эффекты и саундтрек. «Разделение» завоевало шесть наград, включая лучшие заставку и операторскую работу, а также премию Мерритт Уивер как лучшей актрисе второго плана в драматическом сериале.

«Андор» получил четыре награды, в том числе за продакшн-дизайн и костюмы в жанре фантастики. «Бриджертоны» и «Пацаны» удостоились по три награды, «Больница Питт» и «Переходный возраст» — по две. Лучшим анимационным сериалом признан «Аркейн».

Напомним, 77-я церемония вручения премии «Эмми» пройдет 14 сентября 2025 года в Peacock Theater в Лос-Анджелесе. Ведущим мероприятия станет американский стендап-комик Нейт Баргатзе. В числе номинантов — сериалы, телефильмы и телешоу, вышедшие в эфир на телеканалах или онлайн-платформах с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года.

Хоррор «Выход 8», повторный прокат «Призрака в доспехах» и ужасы «Ведьмина доска», итальянское сюрреалистическое драмеди о пациентах в коме «Родственные души», комедия «Семейный призрак» с Никитой Кологривым и Оксаной Акиньшиной и мультфильм «Доктор Динозавров»: в нашем материале рассказываем о лучших фильмах, которые вышли в официальный российский прокат.