Актер Федор Федотов присоединился к Юре Борисову в каст «Искусственного» Луки Гуаданьино

Актер, хоккеист (и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) сыграет в комедийной драме о разработчиках ChatGPT и событиях 2023 года. Об этом сообщил агент Федотова Дмитрий Савельев.

Фото: Ада Дмитриевская для Собака.ru

Федор Федотов присоединился к Юре Борисову, Эндрю Гарфилду и Монике Барбаро в каст нового проекта Луки Гуаданьино «Искусственный». Сюжет «комедийной драмы в мире искусственного интеллекта» основан на реальных событиях и описывает инцидент, который случился с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом в 2023 году. За короткие сроки его уволили, а затем восстановили в должности.

Роль Федотова пока не раскрывается. Гарфилд сыграет Альтмана, Барбаро — техдиректора OpenAI Миру Мурати, а Борисов — сооснователя и исследователя искусственного интеллекта Илью Суцкевера. Также в касте Айк Баринхольц, Купер Хоффман, Купер Кох, Джейсон Шварцман, Билли Лурд, Зозия Мамет и Крис О’Дауд. Производством занимаются Amazon MGM Studios.

