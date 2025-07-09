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Юра Борисов сыграет в фильме Луки Гуаданьино о разработчиках ChatGPT

Комедийная драма называется Artificial («Искусственное») и показывает события 2023 года.

Юра Борисов
Фото: Константин Сорокин для Собака.ru

Юра Борисов

Юра Борисов присоединился к Эндрю Гарфилду и Монике Барбаро в каст нового проекта Луки Гуаданьино «Искусственный». Сюжет «комедийной драмы в мире искусственного интеллекта» основан на реальных событиях и описывает инцидент, который случился с гендиректором  OpenAI Сэмом Альтманом в 2023 году. За короткие сроки его уволили, а затем восстановили в должности. 

Планируется, что Гарфилд сыграет Альтмана, Барбаро — техдиректора OpenAI Миру Мурати, а Борисов — сооснователя и исследователя искусственного интеллекта Илью Суцкевера. Отмечается, что съемки картины начнутся до конца лета в Сан-Франциско и Италии. Производством занимаются Amazon MGM Studios.

Напомним, ранее Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством UTA (United Talent Agency). Оно уже представляет Тимоти Шаламе, Джонни Деппа и Харрисона Форда.

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