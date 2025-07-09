Юра Борисов сыграет в фильме Луки Гуаданьино о разработчиках ChatGPT

Юра Борисов присоединился к Эндрю Гарфилду и Монике Барбаро в каст нового проекта Луки Гуаданьино «Искусственный». Сюжет «комедийной драмы в мире искусственного интеллекта» основан на реальных событиях и описывает инцидент, который случился с гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом в 2023 году. За короткие сроки его уволили, а затем восстановили в должности.

Планируется, что Гарфилд сыграет Альтмана, Барбаро — техдиректора OpenAI Миру Мурати, а Борисов — сооснователя и исследователя искусственного интеллекта Илью Суцкевера. Отмечается, что съемки картины начнутся до конца лета в Сан-Франциско и Италии. Производством занимаются Amazon MGM Studios.

Напомним, ранее Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством UTA (United Talent Agency). Оно уже представляет Тимоти Шаламе, Джонни Деппа и Харрисона Форда.